Denksport fÃ¼r die Umwelt: Escape-Box-Workshop macht Klimawandel greifbar

Ein spannender Klima-Escape-Box-Spieleworkshop findet am 11. November 2024 in Villach statt.

Ein spannender Klima-Escape-Box-Spieleworkshop findet am 11. November 2024 in Villach statt.

Ein spannender Klima-Escape-Box-Spieleworkshop findet am 11. November 2024, von 18 bis 20 Uhr, statt. Bereits im Zuge des ersten Workshops mussten die Teilnehmenden im Team Rätsel für die Zukunft lösen. Schafft es die Menschheit, den Klimawandel in den Griff zu bekommen und wie? Wo muss man rasch ansetzen? Wie gelingt es, auch andere mit an Bord zu holen? Die Hinweise und Gegenstände, die in der Box versteckt sind, weisen den Weg. „Das Spiel war echt fesselnd“, resümierten die Teilnehmenden am Montagabend.

Noch rasch anmelden für die Klima-Escape-Box

Die Klima-Escape-Box macht Klimawandelanpassung und Klimagerechtigkeit auf eine ganz neue Art begreifbar. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) arbeitete auch beim ersten Klima-Workshop mit und war begeistert: „Ich empfehle Villachern aller Generationen, sich einmal mit der Klima-Escape-Box zu beschäftigen. Die Erkenntnisse, die man dabei gewinnt, sind höchst aktuell und interessant.“ In erster Linie richtet sich die Veranstaltung, die kommenden Montag erneut stattfindet, an Menschen ab dem 16. Lebensjahr. Einige Plätze sind noch frei. Die Moderation haben wieder Christian Salmhofer vom Klimabündnis Kärnten und Martin Sattlegger von der Zukunftsallianz über.