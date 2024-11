Nach KlimaTicket: Jetzt wird auch Kärnten Ticket um 7,7 Prozent teurer

Wie berichtet, kommt es im Jahr 2025 erstmals zu einer gesetzlich festgelegten Preisanpassung beim österreichweiten KlimaTicket. Die Jahreskarte für fast alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich wird um 7,7 Prozent teurer und kostet ab 1. Jänner 2025 in Summe 1.179,30 Euro. Eine Preisänderung der regionalen Tickets oblag hingegen den zuständigen Verkehrsverbänden der jeweiligen Bundesländer – im Süden also den „Kärntner Linien“.

Hast du ein Kärnten Ticket? Ja, sicher! Ja, aber es läuft bald aus. Nein, aber ein österreichweit gültiges KlimaTicket. Nein, das zahlt sich für mich nicht aus. Ich fahre lieber mit dem Auto. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auch Kärnten Ticket wird ab 2025 teurer

Dort kündigte man am heutigen Dienstag, dem 5. November 2024, ebenfalls eine Änderung der Ticketpreise an. So wird das Kärnten Ticket Classic ab 2025 insgesamt 430 Euro, statt wie bisher 399 Euro kosten. „Wer noch ein Jahr zum günstigeren Preis fahren möchte, kann dies bis Ende des Jahres noch beantragen. Für Schnellentschlossene ist die Jahresnetzkarte für alle Öffis in Kärnten noch bis 31. Dezember zum bisherigen Preis erhältlich“, heißt es seitens des Verkehrsverbandes. Ansonsten gelten künftig folgende Tarife:

Neue Kärnten-Ticket-Tarife Kärnten Ticket Classic: 430 Euro (statt 399 Euro)

Die Kategorien Jugend und Senior: 320 Euro (statt 299 Euro)

Kärnten Ticket Spezial: 210 Euro (statt 199 Euro)

Die Familienaufzahlung steigt von 110 Euro auf 115 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2024 um 16:06 Uhr aktualisiert