Altrektor Wilfried Eichlseder für lebenslanges Engagement ausgezeichnet

Veröffentlicht am 5. November 2024, 16:11 / ©BMBWF/Sabine Klimpt

Im Oktober wurde Altrektor Wilfried Eichlseder eine der höchsten staatlichen Ehrungen Österreichs verliehen, das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik. Diese Auszeichnung, überreicht von Bundesminister Martin Polaschek, würdigt seine beachtlichen Leistungen für die österreichische Bildungs- und Forschungslandschaft. Als ehemaliger Rektor der Montanuniversität Leoben (2011–2023) prägte Eichlseder maßgeblich den wissenschaftlichen Fortschritt und setzte sich unermüdlich für Innovation und internationale Anerkennung der Universität ein.

Ein Visionär für Bildung und Forschung

Bundesminister Polaschek hob bei der Verleihung des Ehrenzeichens die außergewöhnliche Rolle Eichlseders hervor: „Mit dieser Auszeichnung ehren wir den herausragenden Beitrag von Wilfried Eichlseder zur Weiterentwicklung der österreichischen Bildungs- und Forschungslandschaft. Sein unermüdliches Engagement und seine innovativen Ansätze haben das wissenschaftliche Fundament in Österreich nachhaltig gestärkt.“ Die Verdienste des ehemaligen Rektors tragen laut Polaschek „nicht nur zum Erfolg einzelner Institutionen bei, sondern fördern auch den Fortschritt und die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs.“ Eichlseders Engagement und wissenschaftliche Weitsicht haben somit bleibende Spuren hinterlassen, die über seine Amtszeit hinausreichen.

Meilensteine einer beeindruckenden Laufbahn

Während seiner zwölfjährigen Amtszeit als Rektor setzte Eichlseder zahlreiche wegweisende Projekte um. Besonders hervorzuheben ist die Gründung des Tunnel-Forschungszentrums „Zentrum am Berg“. Diese Einrichtung, die sich auf die Erforschung von Tunnelbau- und Sicherheitsfragen spezialisiert, zählt zu den modernsten ihrer Art und hat die Lehr- und Forschungsinfrastruktur in Leoben erheblich erweitert. Mit dieser Innovation schuf Eichlseder eine europaweit einzigartige Forschungsstätte, die nicht nur Studierende, sondern auch internationale Forschungsteams anzieht. Zusätzlich initiierte er wichtige Studienreformen, die das Profil der Montanuniversität schärften und sie zukunftsfähig machten. Durch die Einwerbung hoch angesehener Forschungsprojekte, darunter renommierte ERC Grants und EU-Großprojekte, trug er maßgeblich zur internationalen Anerkennung und Sichtbarkeit der Montanuniversität Leoben bei. Seine Publikationen in zahlreichen Fachjournalen festigten seine wissenschaftliche Reputation und förderten den Wissens- und Technologietransfer zwischen Forschung und Industrie.

Ein Vorbild für die nächste Generation

Wilfried Eichlseders Lebenswerk ist ein Beispiel dafür, wie persönliches Engagement, fachliche Exzellenz und Innovationskraft den wissenschaftlichen Fortschritt in einem Land prägen können. Seine Leistungen werden nicht nur in der universitären Gemeinschaft, sondern auch in der österreichischen und internationalen Forschungslandschaft hochgeschätzt. Mit der Verleihung des Großen Goldenen Ehrenzeichens setzt die Republik Österreich ein deutliches Zeichen der Anerkennung für einen Wissenschaftler, dessen Arbeit Bildung, Forschung und Innovation auf ein neues Niveau gehoben hat.