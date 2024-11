Berufsrettung Wien erhält neuen Transporter

Veröffentlicht am 5. November 2024, 16:13 / ©Berufsrettung Wien

Der Fuhrpark der Berufsrettung Wien befindet sich weiter auf der Überholspur. Nach knapp 13 Jahren wird der Bettenintensivtransporter (BIT) erneuert. Am Dienstag stellten Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Leiter der Berufsrettung Wien, Dr. Rainer Gottwald, das neueste Fahrzeug im Wiener Rettungsdienst vor.

©Berufsrettung Wien | Der Fuhrpark der Berufsrettung Wien befindet sich weiter auf der Überholspur. ©Berufsrettung Wien | Nach knapp 13 Jahren wird der Bettenintensivtransporter (BIT) erneuert. ©Berufsrettung Wien | Vieles ist neu. ©Berufsrettung Wien | Am Dienstag stellten Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Leiter der Berufsrettung Wien, Dr. Rainer Gottwald, das neueste Fahrzeug im Wiener Rettungsdienst vor.

Das ist alles neu

Der BIT dient einerseits zum Transfer von intensivpflichtigen Patienten zwischen Kliniken und andererseits zur professionellen Versorgung adipöser Personen bei medizinischen Notfällen. Was im Patientenraum schnell ins Auge sticht, ist das Herzstück: die neue hochmoderne Trage. Diese kann mit bis zu 16 medizinischen Geräten bestückt werden, damit intensivpflichte Patienten ohne Versorgungseinschränkungen zwischen Kliniken transferiert werden können. Die Trage ist speziell für intensivpflichtige sowie schwergewichtige Patienten entwickelt worden und ist auf eine maximale Nutzlast von 600 Kilogramm ausgelegt. Ein weiteres Highlight: ein Schwerlastraupensessel, um schwergewichtige Patienten mit bis zu 300 Kilogramm in engen Stiegenhäusern problemlos über die Stufen transportieren zu können. Um Patienten mit Intensivversorgung oder im künstlichen Tiefschlaf möglichst von äußeren Einflüssen abzuschirmen, wurde sowohl der Motor als auch die Versorgungskabine schallgedämmt. Der Versorgungsraum ist zudem mit einem zentralen Überwachungsmonitor ausgestattet, damit die Vitalparameter für alle Teammitglieder in Echtzeit gut sichtbar sind.

High-Tech im Straßenverkehr

Bei der Ausstattung wurde auf die neueste Technik zurückgegriffen, um im Straßenverkehr noch sicherer unterwegs zu sein. Die digitalen Seitenspiegel verschaffen mehr Übersicht rund um das Fahrzeug, und die Abbiegeassistenten helfen beim Abbiegen gegen den toten Winkel. Eine transparentere Tür bietet zusätzlich mehr, direktere Sicht auf den Straßenverkehr. Ein Ampelassistent unterstützt die Einsatzlenkerinnen dabei, Grünphasen bei Ampelschaltungen besser einschätzen und häufige Brems- und Beschleunigungsmanöver reduzieren zu können.