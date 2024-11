Rochade in der Partei: Diesen Spitzenjob gibt’s bei der Kärntner SPÖ

Neues aus der SPÖ-Landesparteizentrale in der Lidmanskygasse in Klagenfurt.

Veröffentlicht am 5. November 2024, 16:29 / ©5 Minuten

Die von den Genossen erwarteten Qualifikationen, über die ihr neuer Kommunikationschef bzw. ihre neue -chefin verfügen sollte, sind allerdings nicht nichts. Die Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien sind ebenso dabei wie das Managen der Parteikommunikation auf den verschiedensten Kanälen, der Aufbau und die Pflege der Kontakte zu Medien und Influencern wie die Analyse der Medienberichte. Die roten Funktionäre und Mandatar sollen von der neuen Führungskraft geschult werden, Krisenkommunikation soll bewältigt werden.

Neuer Job bringt 3.231 Euro brutto

Neben einer abgeschlossenen Ausbildung werden auch Kenntnisse in der grafischen Gestaltung und Videoproduktion erwartet, gute Deutschkenntnisse, Teamfähigkeit und – wen wundert es – „Identifikation“ mit den Grundwerten der Partei. Die da laut Ausschreibung wären: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ach ja, „Kohle“ gibt’s auch, und zwar ab 3.231 Euro brutto zuzüglich Überstundenpauschale.

Bewerbungsschluss schon bald

Wer neuer Kommunikationschef der heimischen Genossen mit Sitz in der Klagenfurter Lidmanskygasse werden möchte, steht freilich unter Termindruck. Bereits am 13. November ist der Bewerbungsschluss. Näheres findet sich unter LinkedIn. Grund für die Notwendigkeit, diesen Spitzenjob neu zu besetzen, ist der Wechsel des bisherigen Kommunikationschefs Günther Svetits in das private Familienunternehmen.