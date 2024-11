„Belastete Straße“ in Eggenberg trägt nun Namen von bekannter Grazerin

Julia Pongracic wurde am 30. Oktober 1910 in Graz geboren. Im Gegensatz zu vielen ihrer Zeitgenossinnen hatte sie die Möglichkeit, ein Studium der Rechtswissenschaften zu absolvieren. 1938 trat die junge Juristin als Angestellte in den Dienst der Reichsstatthalterei der Stadt Graz ein. Ihre Mitgliedschaft in der verbotenen Sozialdemokratischen Partei musste sie geheim halten. Pongracic schloss sich der Widerstandsgruppe „Österreichische Freiheitsfront“ um den späteren Landeshauptmann-Stellvertreter Fritz Matzner an und versorgte die Gruppe mit Informationen und Materialien. Am 3. März 1945 wurde Julia Pongracic von der Gestapo festgenommen. Ein Monat vor Kriegsende, am 3. April 1945, wurde sie zusammen mit weiteren Mitstreiter:innen in die SS-Kaserne Wetzelsdorf, die heutige Belgier-Kaserne, gebracht und ohne Gerichtsverhandlung erschossen.