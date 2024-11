Schwer verletzt: Schüler (13) von Auto erfasst

Am heutigen Dienstag, dem 5. November 2024, gegen 7.30 Uhr, wurde ein 13-jähriger Schüler aus dem Bezirk Mödling in Perchtoldsdorf von einem Auto erfasst. Ein 51-jähriger Wiener war mit seinem Auto auf der Ketzergasse aus Richtung Wien-Liesing kommend in Richtung Enzersdorfer Straße (B12) gefahren. Im Bereich der Kreuzung mit der Josef-Meder-Gasse dürfte der 13-Jährige von rechts kommend über den dortigen Schutzweg gelaufen sein. Laut Polizei soll sich die Fußgängerampel in diesem Moment auf Rot geschaltet haben. Durch die Kollision mit dem Auto wurde der Schüler weggeschleudert und schwer verletzt. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Wien-Donaustadt gebracht.