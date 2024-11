Adventszauber in Andritz: Maronibraten und Adventkranzbinden

Veröffentlicht am 5. November 2024, 17:27 / ©Interessensgemeinschaft der Andritzer und Gewerbetreibenden (IAG)

Die Adventszeit steht vor der Tür, und in Andritz wird sie mit einem bunten Programm begrüßt. Am 16. November 2024 findet vor der Fleischerei Kollar ein festliches Maronibraten mit Punsch statt. Diese Veranstaltung soll nicht nur den Gaumen verwöhnen, sondern auch die Nachbarschaft zusammenbringen und auf die besinnliche Zeit einstimmen.

Ein Fest für Groß und Klein

Der Duft von frisch gerösteten Maroni und der wärmende Punsch laden alle dazu ein, gemeinsam einen gemütlichen Abend zu verbringen. Die Interessensgemeinschaft der Andritzer und Gewerbetreibenden (IAG) möchte mit diesem Event nicht nur eine vorweihnachtliche Atmosphäre schaffen, sondern auch den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde fördern. „Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die Nachbarn besser kennenzulernen und gemeinsam in die Adventszeit zu starten“, erklärt IAG-Obfrau Bianca Knoll.

Traditionelles Adventkranzbinden

Ein weiteres Highlight der IAG ist das Adventkranzbinden am 27. November 2024, das ebenfalls für die Andritzer Bevölkerung organisiert wird. Dieses Jahr wird die Veranstaltung nicht nur ein Fest der Kreativität, sondern auch ein Zeichen für den Erhalt von Traditionen. „Das Adventkranzbinden ist eine schöne Gelegenheit, um alte Bräuche lebendig zu halten und gleichzeitig die Gemeinschaft zu stärken“, so Knoll. Die IAG fördert mit dieser Aktion den nachbarschaftlichen Zusammenhalt und die Brauchtumspflege. Bei vorweihnachtlicher Stimmung kommen Bewohner aller Altersgruppen zusammen, um gemeinsam Adventskränze zu gestalten. Dies stärkt nicht nur das Miteinander, sondern bietet auch Raum für wertvolle Gespräche und das Teilen von Geschichten und Traditionen.

Alle Generationen sind willkommen

Besonders wichtig ist der IAG die Einbindung von Kindern und Jugendlichen. „Wir möchten die Jüngsten dazu anregen, Teil dieser Traditionen zu werden und das Wissen über unsere Bräuche weiterzugeben“, betont Knoll. Daher sind beim Adventkranzbinden alle Generationen herzlich willkommen, um gemeinsam zu gestalten und zu lernen. Ob beim Maronibraten oder beim Adventkranzbinden, die IAG lädt alle ein, an diesen festlichen Aktivitäten teilzunehmen und die besinnliche Zeit in Gemeinschaft zu genießen. So wird der Advent nicht nur zur Zeit der Vorfreude, sondern auch zur Zeit des Zusammenhalts und der gegenseitigen Wertschätzung.