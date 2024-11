Leiche in Tiroler Klamm: Vermutung bestätigte sich

Ein Wanderer aus Deutschland entdeckte am gestrigen Montag, den 4. November 2024, in Kössen in der Entenlochklamm im Bereich der Hängebrücke neben dem Bachbett eine Leiche. 5 Minuten berichtete darüber in: Leiche in Tiroler Klamm aufgefunden. Sofort wurde eine Rettungskette in Gang gesetzt. Nichtsdestotrotz konnte nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden. Eine Bergung des Leichnams fand bereits statt.

Vermutung bestätigte sich

Für den heutigen Dienstag, den 5. November, wurde eine Obduktion angeordnet. Bereits auf Anfrage von 5 Minuten äußerte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Tirol die Vermutung, dass es sich bei dem Toten mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Deutschen handeln könnte. Diese Vermutung dürfte sich bestätigt haben. Die Polizei teilte kürzlich mit: „Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 70-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Rosenheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann von einem Unfallgeschehen (Sturz im alpinen Gelände) ausgegangen werden. Weitere Erhebungen erfolgen durch die Alpinpolizei Kitzbühel.“