Dringend Futter gesucht: Tiertafel Kärnten bittet um Spenden

Seit Dezember 2022 unterstützt die Tiertafel Kärnten in Kooperation mit dem Sozialmarkt Kärnten bedürftige Haustierhalter. Regelmäßig finden Ausgaben von Futter sowie Haustierzubehör statt. „An jedem dritten Samstag im Monat können Personen, welche die Einkommenskriterien erfüllen und eine SoMa-Einkaufskarte besitzen, zwischen 12 und 16 Uhr in der Ausgabestelle in der Klagenfurterstraße in Villach vorbeikommen“, heißt es seitens des Vereines. Um noch mehr Tierhaltern den Zugang zu ermöglichen, wurde mit 1. November die Einkommensgrenze weiter angehoben.

Neue Einkommensgrenze bei der Tiertafel Kärnten Einpersonenhaushalte bis 1.510 Euro (netto)

Zweipersonenhaushalte bis 2.080 Euro (netto)

Für jede weitere Person im Haushalt: Plus 360 Euro

Familienbeihilfe, Pflegegeld und Alimente werden zum Einkommen nicht hinzugerechnet. Alimente werden als besondere Belastung vom Einkommen abgezogen.

Spenden für Hund und Katz‘ gesucht

Umso dringender werden deshalb für den nächsten Ausgabetag am 16. November 2024 Spenden benötigt. „Wir geben pro Tiertafel zirka 700 Kilogramm Futter sowie zusätzliches Zubehör aus“, verdeutlichen die Vereinsmitglieder. Inzwischen können so rund 230 Katzen und 75 Hunde unterstützt werden. Benötigt wird deshalb laufend Nass- und Trockenfutter. Entsprechende Spendenboxen im Raum Villach finden sich zum Beispiel bei Interspar, Spar, Billa, Billa Plus oder Hagebau Mössler. Auch über Geldspenden freut sich der Verein.