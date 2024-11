Vogelgrippe-Ausbruch in NÖ: Mittlerweile drei Betriebe betroffen

„Der Ausbruch der Vogelgrippe in drei Geflügelbetrieben im Bezirk Amstetten ist bedauerlicherweise bestätigt worden“, gab FP-Landesrat Susanne Rosenkranz am heutigen Dienstag, den 5. November 2024, bekannt. Ein Fall wurde erst vor einer Woche bekannt. Mehr dazu in: Vogelgrippe bei Geflügelbetrieb: Alle Tiere müssen getötet werden. Seitens des Landes Niederösterreich seien alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen worden. Rund um die Ausbruchsbetriebe sei eine Schutzzone im Umkreis von 3 km und eine Überwachungszone im Umkreis von 10 km eingerichtet worden, informierte Rosenkranz.

Land unternimmt alle erforderlichen Maßnahmen

Die Zonen bleiben mindestens 21 Tage bzw. 30 Tage nach Reinigung und Desinfektion der betroffenen Betriebe aufrecht. Innerhalb der Sperrzonen gilt eine generelle Stallpflicht und Erzeugnisse von anderen Betrieben dürfen nur mit behördlicher Genehmigung aus der Sperrzone gebracht werden. „Ich appelliere an unsere Landwirte in dieser Region, besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein. Sollte es irgendwelche Auffälligkeiten geben, ersuche ich umgehend die zuständigen Behörden zu informieren“, so Rosenkranz weiter. Die Betriebe in den Zonen unterliegen besonderer amtstierärztlicher Beobachtung.