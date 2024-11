Doskozil erneut operiert: „Es ist zur Routine geworden“

Es ist bereits das achte Mal, dass Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) operiert wurde. „Für mich ist das alles, wie bereits mehrfach betont, schon zu einer Routine geworden. Da geht es mir nicht anders als vielen Menschen, die eine chronische gesundheitliche Beeinträchtigung haben und trotzdem ihren Beruf und ihren Alltag meistern“, betont er in einem Facebook-Posting.

„Mir geht es den Umständen entsprechend gut“

Bei einer Routine-Kontrolle vergangene Woche wurde dem SPÖ-Politiker empfohlen, präventiv eine Korrektur vornehmen zu lassen. Die Verknöcherung am Kehlkopf sei größer geworden, wie Doskozil über Facebook mitteilt. „Der Eingriff erfolgte am Freitag, verlief komplikationslos, und mir geht es den Umständen entsprechend bereits wieder sehr gut“, heißt es. Laut Doskozil werde er schon Ende dieser Woche wieder zurück im Burgenland sein: „Mit meinem Regierungsteam und meinem engsten Mitarbeiterstab bin ich in Kontakt, die Arbeit geht in gewohntem Tempo weiter – für öffentliche Termine werde ich noch die vollständige Genesung abwarten müssen.“