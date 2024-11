Droh-Mail sorgte für Polizei-Großaufgebot bei Villacher Einkaufszentrum

Aufatmen beim ATRIO in Villach: Nachdem am heutigen Dienstag eine E-Mail in der Landespolizeidirektion Kärnten eingelangt war, rückten zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Einkaufszentrum aus. Leser berichten: „Sie waren schwer bewaffnet und standen am oberen Parkdeck sowie vor der Tiefgarageneinfahrt.“

Drohung kam per E-Mail

„Es handelte sich um eine allgemein gehaltene Drohung, weshalb entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet wurden“, bestätigt auch ein Polizeisprecher gegenüber 5 Minuten. In der Zwischenzeit konnte aber Entwarnung gegeben werden. Ähnliche Drohungen langten heute übrigens in mehreren Postfächern der österreichischen Polizei ein. Betroffen war auch ein Grazer Shoppingcenter. Ob ein Zusammenhang besteht, will die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren.

Drohungen in Österreich nehmen kein Ende

Erst kürzlich konnte ein 20-jähriger Schweizer nach etlichen Bombendrohungen gegen Einrichtungen in Österreich ausgeforscht werden. Mehr dazu unter: Bombendrohungen in Österreich: Verdächtiger Schweizer wird nicht ausgeliefert.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2024 um 19:20 Uhr aktualisiert