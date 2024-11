Schockierende Pläne aufgedeckt: Razzia gegen Rechtsextreme

Bei einer großangelegten Razzia gegen mutmaßliche Rechtsterroristen in Deutschland, Polen und Österreich wurde ein AfD-Lokalpolitiker aus Sachsen festgenommen. Er soll auch Mitglied der Jungen Alternative Sachsen sein. Wie Medien berichten, soll der Beschuldigte am frühen Morgen mit einer Langwaffe vor die Einsatzkräfte getreten sein, woraufhin ein Polizist zwei Warnschüsse abgab. Dabei erlitt der Verdächtige einen Kieferbruch und wurde operiert. Der genaue Ablauf des Vorfalls und die Ursache der Verletzung sollen durch Zeugenaussagen geklärt werden.

Schimanek-Enkel unter Verdacht

Im Zuge der Aktion hat die Bundesanwaltschaft insgesamt acht Personen festnehmen lassen, denen die Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung „Sächsische Separatisten“ (auch „SS“) vorgeworfen wird. Das Innenministerium in Wien bestätigte die Unterstützung der österreichischen Behörden auf Ersuchen Deutschlands. Nach Informationen des Magazins „profil“ zählen auch die Brüder Jörg und Jörn Schimanek, Enkel des ehemaligen FPÖ-Politikers Hans Jörg Schimanek senior, zu den Beschuldigten.

Schockierende Pläne

Die Gruppe plante offenbar, in einem zukünftigen „Tag X“ ein am Nationalsozialismus orientiertes Regime in Ostdeutschland zu errichten und „unerwünschte Menschengruppen“ mit „ethnischen Säuberungen“ zu vertreiben. Zwei der Verdächtigen wurden bereits in Untersuchungshaft überstellt.