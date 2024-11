Hightech-Labor revolutioniert Unterricht an Klagenfurter HTL

Je nach Anforderung können die Lehrkräfte der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) in Klagenfurt unabhängige Arbeitsinseln abgestimmt auf ihren Unterricht zusammenstellen. „Es ist nichts statisch, sondern alles flexibel“, erzählt Initiator Burkhard Grabner, der zusammen mit seinem Lehrerkollegen Bernhard Wurnitsch das Projekt umgesetzt hat. Bauteile, Werkzeuge, Messgeräte, Labornetzteile etc. können je nach Unterrichtseinheit spezifisch ausgewählt und kombiniert werden. Die Schüler sind damit in der Lage, in Gruppen konkret an unterschiedlichen Problemlösungen in den Bereichen Biomedizin- und Gesundheitstechnik, Elektronik und Technische Informatik sowie Elektrotechnik zu arbeiten.

©Anexia Schüler bei der Arbeit im neuen ANX.labs in der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt.

Kooperation der HTL mit der regionalen Wirtschaft

Das ANX.labs wurde vom internationalen Cloud- und Internet-Service-Provider Anexia mit Hauptsitz in Klagenfurt ausgestattet. „Es ist ein weiteres Beispiel für die gute Kooperation der HTL mit der regionalen Wirtschaft, die unseren Schülern direkt zugutekommt“, fasst es Direktor Hubert Lutnik zusammen und Bildungsdirektorin Isabella Penz betont: „Die HTL Mössingerstraße darf mit Stolz behaupten, die Schule der Zukunft zu sein.“