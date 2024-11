Familienbetrieb schließt nach 64 Jahren: „Der Ort vegetiert dahin“

Seit nun 39 Jahren wird der Familienbetrieb Klaus Kalthuber und seiner Frau Sonja geführt. Das Paar übernahm das Traditionsgasthaus von den Eltern, welche den Weststeirischen Hof schon 25 Jahre lang führten. Der Duft nach köstlichen Mahlzeiten, der laute Klang von geselligem Lachen und das Scheppern von Bierkrügen gehört nun aber der Vergangenheit an. Das bekannte Lokal musste seine Pforten schließen. „Es gibt dafür mehrere Gründe. Alter und Gesundheit sind nur ein Grund. Dazu kommt, dass die Kinder den Betrieb nicht weiterführen wollen“, so benennt Kalthuber die Ursachen, die letztendlich zur Schließung geführt haben.

©Weststeirischer Hof Seit 1985 führen Klaus Kalthuber und seine Frau Sonja den Weststeirischen Hof.

„Die Gastronomie hat sich verändert“

„Aber auch die Veränderungen in der Gastronomie in den letzten Jahren haben einiges zum ‚Aufhören‘ beigetragen“, wie der Betreiber betont. Überbordender Verwaltungsaufwand, Vorschriften sowie extreme Kostensteigerungen, nicht nur bei Personal und Energie, werden auch als „nicht unwesentliche Gründe“ genannt.

Betreiber berichtet vom Tourismus- und Gastrosterben

„Die Kuranstalt Dr. Kipper ist mittlerweile geschlossen und der Kurort Bad Gams besteht nur mehr am Papier. Jahrelang für jede Nächtigung Kurtaxe zu bezahlen – die wir dem Gast nicht weiterverrechnen können, weil es seit vielen Jahren kein Kurangebot mehr gibt – sind auch ein nicht unwesentlicher Grund ‚das Handtuch zu werfen‘. Bad Gams vegetiert seit der Eingemeindung als Ortsteil dahin. Es gibt keine eigene Tourismusorganisation mehr“, so berichtet Kalthuber vom Gastronomie- und Tourismussterben der Region. „Die ehemals blühende eigenständige Gemeinde Bad Gams ist nun mit den Ortsteilen Kloster, Freiland, Osterwitz, Trahütten und Wildbach gleichgestellt“, führt der Gastronom weiter aus.

Wie soll es mit dem Familienbetrieb weitergehen?

Der Weststeirische Hof verfügt über 50 Betten, einen Wellnessbereich, eine Seminarabteilung, eine Vinothek und ein nicht nur in der Region bekanntes Restaurant, worauf Kalthuber stolz ist. „Der ganze Betrieb wurde laufend erneuert und renoviert und ist daher in einem top Zustand“, berichtet er. In den nächsten Monaten soll erarbeitet werden, wie es mit dem Betrieb weitergehen soll. Es steht im Raum, dass der Familienbetrieb verkauft wird. „Auch eine Weiterführung als Hotel steht zur Diskussion“, nennt der Gastronom eine weitere Option.

„Hatten hervorragende Mitarbeiter“

„Noch ein Betrieb weniger, der an jedem Wochenende und Feiertag geöffnet war“, zeigt sich Kalthuber betrübt und betont weiter: „Viele Restaurants, die am Wochenende offen haben, gibt es in der Gemeinde Deutschlandsberg nicht mehr.“ In den Anfangsjahren hatte der Weststeirische Hof 15 Mitarbeiter, gegen Ende waren es nur mehr sieben. Der Abschied fällt dem Gastronomenpaar nicht leicht: „Es ist nach so langer Zeit nicht einfach, sich von seinem Betrieb und dem hervorragenden Mitarbeiterteam zu trennen. Mitarbeiter, die sich – teilweise seit weit über 10 Jahren – unermüdlich für den Betrieb einsetzen, sind rar.“ Dass alle Mitarbeiter bereits einen neuen Arbeitsplatz haben, ist für die Besitzer zumindest ein kleiner Wermutstropfen.

Betreiber sagen „Adieu“

Mit 3. November verabschiedete sich die Familie Kalthuber von ihren treuen Gästen und Mitarbeitern und bedankt sich für die „vielen gemeinsamen Jahre“. Aus vielen der Stammgäste wurden Freunde. Für den traditionsreichen Familienbetrieb heißt es jetzt aber erstmals „Lebwohl“. „Es waren wunderschöne Jahre, an die wir gerne zurückdenken“, so der rührende Abschied des Gastronomenpaares.

„Veränderungen der Gastro“ führen zu weiteren Schließungen

Der Weststeirische Hof ist jedoch nicht der einzige steirische Familientrieb, der den „Veränderungen in der heutigen Gastronomie“ zum Opfer fällt. Auch der Siebinger Hof in St. Veit in der Südsteiermark musste deshalb nach 39 Jahren im Sommer seine Pforten schließen. „Die Leute gehen nicht mehr ins Gasthaus“, berichtete der Besitzer Heli Radl im Gespräch mit 5 Minuten. Näheres dazu hier: Familienbetrieb musste schließen: „Niemand geht mehr ins Gasthaus“. Dass viele Traditionsunternehmen zurzeit um ihr Überleben kämpfen, betonte auch Klaus Brandner, Betreiber des bekannten Gasthauses „Zum Greif“ in Leoben im Gespräch mit 5 Minuten: „Die Gastro hat es schwer“, so das Fazit des Gastronomen, der erst kürzlich Insolvenz anmelden musste.