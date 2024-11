Komplette Wohnung verraucht: St. Veiter Feuerwehr rückte aus

Im Einsatz stand die Feuerwehr St. Veit an der Glan.

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 5. November 2024, 20:18 / ©FF St. Veit / Glan

Die 52-jährige Mieterin hatte am Vormittag ihren Schwedenofen eingeheizt und in der Folge ihre Wohnung verlassen. „Als sie am Nachmittag nach Hause kam, stellte sie eine enorme Rauchentwicklung fest und verständigte sofort die Feuerwehr“, heißt es seitens der Polizei.

Schwellbrand in Eimer

Der Grund war schnell gefunden: „In einem mit Holz gefülltem Eimer war es zu einem Schwellbrand gekommen“, so die Einsatzkräfte weiter. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Mieterin musste aufgrund des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung mit der Rettung ins Krankenhaus St. Veit an der Glan eingeliefert werden.