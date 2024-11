Horror nach Halloween: Billig- Farblinsen lösten Entzündung aus

Veröffentlicht am 5. November 2024, 20:53 / ©Montage Canva Pro / KK

Eine junge Kärntnerin suchte sich rote Kontaktlinsen passend zum Halloween-Kostüm aus. Diese bestellte sie günstig auf einer Online-Plattform. „Einen Abend lang getragen und nun tagelang Beschwerden“, sagt sie gegenüber 5 Minuten. Nun will sie andere warnen. „Mein linkes Auge tat am nächsten Tag sehr weh und entzündete sich immer mehr“, erzählt die Villacherin. Das Auge schwillt an und Druckgefühl sowie eine Sehbeeinträchtigung stellten sich Tage nach Halloween ein.

Bindehautentzündung war die Folge

Es ist modern, sich zu Kostümen passende Kontaktlinsen zu suchen. Allerdings kann das Tragen jener auch schlecht ausgehen. Die Diagnose: Bindehautentzündung. Doch warum ist das so`? „Menschen, die kaum oder nie Kontaktlinsen tragen, sind nicht geübt, diese richtig einzusetzen. Da kann es zu schnell mangelnder Hygiene und falscher Handhabung der Linsen kommen“, klärt Augenärztin Dr. Lizzani auf und weist eher auf die saubere Verwendung von Farblinsen hin. Bei unsachgemäßem Gebrauch haben Bakterien ein leichtes Spiel. Die Folgen: Entzündungen, Reizungen und im schlimmsten Fall auch Verletzungen an der Hornhaut. Ob es an den Linsen selbst lag, kann man freilich nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, allerdings gibt es seit langem Warnungen vor mangelnder Qualität bei Farb-Linsen.

Auch Hornhaut kann verletzt werden

„Linsen, die einem ein unangenehmes Gefühl geben, die brennen oder reizen, sollte man gleich wieder hinausnehmen und nicht mehr einsetzen“, meint die Expertin. Wichtig wäre es laut ihr, beim Kauf auch auf die Produktkennzeichnungen zu achten. Denn minderwertige Produkte können das Auge zusätzlich reizen oder sogar allergische Reaktionen auslösen. „Ich werde auf keinen Fall mehr farbige Kontaktlinsen tragen, mir war es eine Lehre“, sagt die Kärntnerin abschließend und will nun andere warnen.

Farbige Linsen: Auf Qualität achten!

Die British Contact Lens Association warnt auf ihrer Website eindringlich: «Extravagante Linsen mögen dich für eine Nacht an Halloween cool aussehen lassen – aber dafür sein Augenlicht zu verlieren, bedeutet eine lebenslange Horrorstory.» Beim AUGENZENTRUM LEOPOLDSTADT kann nachgelesen werden. „Viele Menschen lassen sich dazu verleiten, billige Kontaktlinsen zu kaufen. Was aber die meisten vergessen ist, dass Billiglinsen mit erheblichen Nachteilen verbunden sind. Es besteht unter anderem die Gefahr, dass die Kontaktlinsen aus qualitativ minderwertigen Materialien hergestellt oder die Sicherheits- bzw. Qualitätsstandards nicht erfüllt werden. Manche Linsen können auf der Außenseite lackiert sein. Das erhöht die Gefahr, dass die lackierte Farbe abbröckelt und ins Auge gelangt.“ Farblinsen sind nicht per se gefährlich, es gibt auch qualitätsvolle, geprüfte und von Medizinern empfohlene Produkte. „Lieber sichergehen und zu teureren Produkten greifen: „Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich immer von Ihrem Augenarzt beraten lassen und ausschließlich hochwertige beziehungsweise von Ihrem Arzt empfohlene Produkte verwenden.“