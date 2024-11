Auto und Schein weg: Raser (40) überholte Zivil-Streife

In Niederösterreich wurde ein weiteres Raser-Auto beschlagnahmt.

Veröffentlicht am 5. November 2024, 21:28 / ©Adobe Stock/ Frank Gärtner

Ein 40-jähriger Österreicher überholte am heutigen Dienstag, den 5. November 2024, gegen 10.40 Uhr, mit einem Auto einen zivilen Streifenwagen der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut auf der A5 im Gemeindegebiet von Wilfersdorf, Bezirk Mistelbach, in Fahrtrichtung Brünn mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizeibediensteten nahmen sofort die Nachfahrt auf und konnten dabei mit gleichbleibenden Abstand auf einer Strecke von mehr als einen Kilometer eine Geschwindigkeit von 172 km/h auf der A 5 im Gemeindegebiet von Großkrut ablesen.

Auto und Schein weg

Nachdem der Pkw-Lenker seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste, konnten die Beamten in einer 100-km/h-Beschränkung und einer 80-km/h-Beschränkung durchgehend eine Geschwindigkeit von 156 km/h ablesen und hielten den Fahrzeuglenker im Gemeindegebiet von Poysdorf an. Auch wurde derselbe Pkw-Lenker gegen 10.30 Uhr bei Radarmessungen auf der A 5 im Gemeindegebiet von Mistelbach in Fahrtrichtung Brünn von Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut mit 186 km/h gemessen. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt.