Wetterextreme und fehlende Helfer belasten Alpenverein

„Die Extremwetterereignisse im September haben alpinen Wanderwegen und Hütten in ganz Österreich immens zugesetzt und geben einmal mehr einen bitteren Vorgeschmack, worauf wir uns in den kommenden Jahren am Berg einstellen müssen“, zeigt sich Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl alarmiert. Immer häufiger kommt es zu schweren Schäden an Alpenvereinshütten und Wanderwegen. Zusätzlich sind die Baukosten in den letzten Jahren stark gestiegen.

Instandhaltung wird zur Mammutaufgabe

„Das Wegenetz unter solchen Umständen auf ehrenamtlicher Basis instand zu halten, wird für uns zur Mammutaufgabe“, fasst es Schnabl zusammen. So hätte der österreichische Alpenverein sein reguläres Budget zur Instandhaltung von Wegen in den vergangenen zehn Jahren verdoppeln müssen. Der Katastrophenfonds für unterjährig auftretende Soforthilfemaßnahmen musste in den letzten sechs Jahren sogar versechsfacht werden! Wolfgang Schnabl verweist deshalb auf die laufende Kampagne „Notruf aus den Alpen“. Vor diesem Hintergrund fordert der Alpenverein mit den alpinen Vereinen Österreichs ein finanzielles Rettungspaket in der Höhe von 95 Millionen Euro von der Bundesregierung. Nur ein solches könne die Bedingungen schaffen, um Schutzhütten und Wanderwege für alle Erholungssuchenden am Berg weiterhin zu erhalten, so der Vereinspräsident. Über 93.000 Personen haben die gestartete Petition bereits unterschrieben.

Wegewarte dringend benötigt

Hinzu kommt, dass sich immer weniger ehrenamtliche Helfer finden. „Gerade in dieser turbulenten Zeit würden wir helfende Hände aber dringender denn je benötigen“, weiß Georg Unterberger, Leiter der Abteilung Hütten und Wege im Alpenverein und erklärt: „Einerseits ist die Arbeit der Wegewarte natürlich körperlich sehr fordernd, zudem ist die Verantwortung, die Wegewarte zu tragen haben, größer als in manch anderen ehrenamtlichen Bereichen.“ Genau aus diesem Grund bieten zahlreiche Alpenvereinssektionen mittlerweile Möglichkeiten für kurzfristige Einsätze an Wegen an. Interessierte können beispielsweise tageweise mithelfen und unter Anleitung erfahrener Wegewarte einen Beitrag zur Instandhaltung des Wegenetzes leisten. „Für jeden lässt sich eine passende Aufgabe finden. Die Alpenvereinssektionen freuen sich über jede Unterstützung“, betont Unterberger.

Langfristige Einsätze werden seltener

Auch auf den Hütten tendiert man zu kürzeren Saisonjobs, langfristige Einsätze werden seltener. „Vor allem die Kontinuität und Verbindlichkeit des Personals über die Saison ist ein Problem“, erklärt Unterberger. „Viele haben eine falsche Vorstellung darüber, wie der Arbeitsalltag auf einer Hütte aussieht. Wenn dann Mitarbeiter während der Saison ihre Arbeit überraschend frühzeitig beenden, stehen die Hüttenpächter ohne Personal da. Manche Pächter sind deshalb dazu übergegangen, ihre Aushilfskräfte nur mehr für einen Monat zu engagieren und planen aktiv einen Wechsel dieses Personals während der Saison ein.“

Gastrobranche leidet auch am Berg

Auch die Pächterfamilien werden weniger. Sie bewirtschaften eine Hütte immer kürzer, bevor sie sich wieder anderen Aufgaben widmen. Die Gastrobranche leide laut Unterberger nicht nur im Tal, sondern auch auf den Hütten an einem Imageproblem. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, ist der Alpenverein vermehrt auf Berufsmessen unterwegs und informiert über die Arbeit auf Alpenvereinshütten.