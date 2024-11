Wien wird am Mittwoch zu einer Nebelsuppe

Das ist die Prognose für das Wetter am Mittwoch in Wien.

Veröffentlicht am 5. November 2024, 21:38 / ©5 Minuten

Die Wiener starten am Mittwoch mit Nebel oder Hochnebel in den Tag, der sich über die Stadt legt. Doch für den Nachmittag gibt es gute Nachrichten von der GeoSphere Austria: Die Chancen auf Sonne steigen. Der Wind bleibt dabei angenehm schwach und weht leicht aus Ost bis Südost. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 10 Grad.