Graue Suppe: Nebel bestimmt das Mittwochswetter

Hartnäckig gestalten sich zur Wochenmitte die Nebel- und Hochnebelfelder in Österreichs Tälern und Niederungen. Währenddessen scheint abseits der altbekannten Nebelzonen die Sonne vom Himmel. Je nach Nebel- bzw. Sonnenscheindauer präsentieren sich in der Folge auch die Temperaturen, betonen die Meteorologen von Geosphere Austria. „Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 6 und 16 Grad.“ Mit den höchsten Temperaturen ist dabei in höheren Lagen und im Westen Österreichs zu rechnen.