Kamala Harris oder Donald Trump? So hätte Lugner gewählt

Die Präsidentschaftswahl in den USA steht an. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Vizepräsidentin Kamala Harris von den Demokraten und dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Neben der Präsidentschaft entschieden die Wähler in den USA am heutigen Dienstag auch über die künftige Machtverteilung im Kongress.

Wen würdest du wählen? Kamala Harris. Donald Trump. Keinen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kamala Harris oder Donald Trump?

Wen hätte der Society-Löwe Richard Lugner gewählt? Kamala Harris oder Donald Trump? Diese Frage beantwortete „Mörtel“ etwa einen Monat vor seinem Tod in einem „Krone“-Interview. Kurz zuvor hatte Joe Biden seine Präsidentschaftskandidatur aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. An seine Stelle rückte schließlich die Demokratin Kamala Harris. Sie war auch Lugners Favoritin. „Ich glaube, dass sie das sehr gut macht. Der Simone gefällt sie auch, sie wird dem Trump Konkurrenz machen“, so Lugner in dem Krone-Interview. „Mörtel“ hätte also auch ihr seine Stimme gegeben.

Das sagte Lugner über Trump

Von Donald Trump hatte er sich gedanklich distanziert. Galt Lugner doch einst als Trump-Fan. „Ich wurde ja am Beginn meiner Karriere als österreichischer Trump bezeichnet. Das war anfangs noch ein Kompliment, weil es so aussah, als sei er ein erfolgreicher Geschäftsmann. Aber in Wahrheit hat Trump mehrmals Konkurs gemacht“, merkte Lugner in dem Interview an. Im Nachhinein sah er es als „Warnschuss“, dass er mehrfach für Trump Stellung bezogen habe. „Und dann hat er Dinge gemacht, die absurd sind! Er hat das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt und gedroht, dass Amerika sich aus der NATO zurückzieht.“ In „Mörtels“ Augen sei Trump ein reiner Showman und „Gift für Europa“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2024 um 22:00 Uhr aktualisiert