Junges Pärchen gesteht Einbrüche aus Geldnot

Die beiden Tatverdächtigen, ein Pärchen (21) aus Knittelfeld, brachen gegen 21 Uhr in das Büro ein. Unmittelbar nach dem Einbruch wurden sie festgenommen. Der Kriminaldienstgruppe Knittelfeld gelang es in den darauffolgenden Vernehmungen, einen weiteren Einbruch in dasselbe Büro im Oktober sowie einen Diebstahl Anfang November nachzuweisen. Die Verdächtigen stahlen vorwiegend Bargeld sowie diverse Genussartikel.

„Aus finanziellen Nöten“

Die Tatverdächtigen zeigen sich geständig und gaben an, aus finanziellen Nöten gehandelt zu haben. Die Frau wird der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt. Der Mann befindet sich in der Justizanstalt Leoben in Haft. Ein Großteil des Diebesguts wurde sichergestellt bzw. bereits wieder an die Geschädigten ausgefolgt.