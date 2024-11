Lithium-Akku löste Brand aus: Feuerwehr im Einsatz

Kaum war der Hausbrand in Tschachoritsch im Griff, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Wellersdorf, Köttmannsdorf und Ludmannsdorf auch schon zum nächsten Einsatz alarmiert. Aufgrund eines Lithium-Akkus brach am Dienstagabend in der Werkstätte eines Wohnhauses ein Feuer aus. Glücklicherweise konnte diesmal rasch „Brand aus“ gegeben. Auch der Sachschaden hält sich laut ersten Schätzungen der Polizei in Grenzen.