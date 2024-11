Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs: Klinikum-Sprechstunde zertifiziert

Dysplasien – insbesondere im Bereich des Gebärmutterhalses – sind Zellveränderungen, welche durch verschiedene Faktoren, wie Virusinfektionen, verursacht werden können. „Sie stellen ein wichtiges gesundheitliches Problem dar, da sie potenziell zu Krebs führen können, wenn sie nicht frühzeitig erkannt und behandelt werden“, betont Johannes Lermann, Abteilungsvorstand der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Aus diesem Grund sei die frühzeitige Diagnostik und Behandlung von Dysplasien entscheidend, um die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs zu verhindern.

Dysplasiesprechstunden wurden zertifiziert

Entsprechende Dysplasiesprechstunden an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe wurde nun sogar nach dem gemeinsamen Konzept der Arbeitsgemeinschaft Zervixpathologie und Kolposkopie sowie der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert „Klagenfurt ist nun die dritte zertifizierte Dysplasiesprechstunde in Österreich und die einzige in Kärnten“, erklärt die Leiterin der Sprechstunde, Funktionsoberärztin Andrea Gornjec.

„Gesundheitsversorgung für Frauen in der Region verbessern“

„Die Zertifizierung unserer Sprechstunde war ein wichtiger Schritt, um die Gesundheitsversorgung für Frauen in unserer Region zu verbessern. Wir garantieren eine Diagnostik, Abklärung und Therapie auffälliger Befunde unter ständiger Qualitätskontrollen einer internationalen neutralen Zertifizierungskommission. Sollte die Abklärung einen behandlungsbedürftigen Befund ergeben, so erfolgt die Therapie in unserem Krebszentrum“, so Lermann und Gornjec weiter.

Terminvereinbarungen möglich

Die Sprechstunde findet immer donnerstags von 8 bis 14 Uhr statt. Darüber hinaus wird auch eine Vulvasprechstunde für Veränderungen und Erkrankungen der Vulva dienstags von 8 bis 14 Uhr angeboten. Die Sprechstunde des Gynäkologischen Krebszentrums ist mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Terminvereinbarungen können unter der Telefonnummer 0463-538-39000 vorgenommen werden.