Handels-KV: Über 430.000 Österreicher warten auf Gehalts-Erhöhung

Bereits zum zweiten Mal trafen Arbeitgeber und Gewerkschaft bei den Kollektivvertragsverhandlungen für den Handel zusammen. Auch am gestrigen Dienstag, den 5. November 2024, endeten diese ohne Ergebnis. Beide Seiten haben ihr Angebot nachgebessert, doch einigen konnte man sich trotzdem nicht.

Beide Seiten besserten Angebot nach

Einerseits reduzierte die Gewerkschaft GPA ihre Forderung von 4,8 auf 4,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt (plus zusätzliche freie Tage). Andererseits erhöhten die Arbeitgeber ihr Angebot von 2,8 auf 3,1 Prozent. Die Verhandlungsbasis ist die rollierende Inflation von 3,8 Prozent – die aktuelle Inflationsrate liegt bei 1,8 Prozent. Konkret sind über 430.000 Handelsangestellte betroffen. Vergangenes Jahr wurden die Gehälter um durchschnittlich 8,43 Prozent erhöht. Mehr dazu in: Einigung bei Handels-KV: Um so viel Prozent steigen jetzt die Gehälter.

GPA: „Angebot sehr enttäuschend“

Die Gewerkschaft GPA, als Vertreter der Arbeitnehmer, zeigte sich über das Angebot der Arbeitgeber nicht erfreut.„Das Angebot der Arbeitgeber von 3,1 % ohne ein einziges Zugeständnis im Rahmenrecht ist einfach zu niedrig und sehr enttäuschend“, so die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, Veronika Arnost. Und weiter: „Leider blockieren die Arbeitgeber diesen Prozess durch das Beharren auf ihrem Angebot. Auch auf den Vorschlag der Gestaltungsmöglichkeiten wie eine Kombination von prozentueller Erhöhung und Freizeit wurde nicht eingegangen.“ Für den heutigen Mittwoch, den 6. November 2024, sind Betriebsversammlungen angesetzt.

WKÖ: „Spielraum für die Arbeitgeber sehr gering“

Von der Arbeitgeberseite heißt es: „Wir haben unser Angebot nachgebessert und auch die GPA hat sich etwas bewegt. Das heißt, wir sind einen Schritt aufeinander zugegangen, aber das Rendezvous mit der Realität sehe ich leider noch nicht. Ein Branchenkollektivvertrag muss die wirtschaftliche Situation der Branche abbilden. Hier würde ich mir vonseiten der Gewerkschaft mehr Einsicht wünschen, was in Zeiten wie diesen geht und was nicht“, so Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich. Der Spielraum für die Arbeitgeber sei sehr gering.

Handelsverband: „Keine Branche ist stärker von Insolvenzen betroffen“

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will weist zusätzlich auf die aktuellen Herausforderungen im Handel hin: „Keine Branche im Land ist stärker von Insolvenzen betroffen als der Handel. Keine Branche muss zurzeit mehr Schließungen verkraften als wir. Nur ein Drittel der Handelsbetriebe wird das heurige Jahr mit einem Gewinn abschließen. Angesichts der extrem herausfordernden Lage ist das neue Angebot der Arbeitgeberseite mit +3,1 Prozent bereits sehr hoch.“ Die nächste Verhandlungsrunde findet am 14. November statt.