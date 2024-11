Fix: Magnus Brunner als EU-Kommissar bestätigt

Veröffentlicht am 6. November 2024, 08:26 / ©BKA/Andy Wenzel

Am zweiten Tag der Anhörungen für die Spitzenpositionen in der neuen EU-Kommission stand der österreichische Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Fokus. Am Dienstagabend, den 5. November 2024, musste er sich den kritischen Fragen der Abgeordneten im EU-Innenausschuss stellen. Brunner, der für den Posten des Kommissars für innere Sicherheit, Migration und Asyl vorgesehen ist, beantwortete dabei Fragen zur künftigen Sicherheitspolitik der Union und den Herausforderungen im Asylbereich.

Brunner als EU-Kommissar bestätigt

Mehr als drei Stunden dauerte das Hearing im Innenausschuss des EU-Parlaments. Letztlich konnte Brunner die Mandatare von sich überzeugen. Über X (vormals Twitter) teilt die ÖVP mit: „Jetzt ist es fix! Nach einem Hearing im Europäischen Parlament wurde Magnus Brunner von den Abgeordneten als EU-Kommissar für Inneres und Migration bestätigt.“