Wohl glücklichste Direktorin der Steiermark: „Unsere Schule ist besonders“

Das Büro des Direktors – für viele ein Ort, den es zu meiden gilt und den man meist nur dann zu Gesicht bekommt, wenn man etwas angestellt hat. Ganz anders zeigt sich das Büro von Prof. Mag. Willibald an der Odilien Fachschule. Hell und freundlich empfängt der Raum seine Besucher und strahlt mit der Direktorin um die Wette. Hier merkt man nichts von Unmut oder Stress. Hier wird man herzlich empfangen – egal ob als Schüler, Lehrperson oder Besucher.

Schüler mit besonderen Bedürfnissen

Die Odilien Fachschule in Graz feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Sie bietet Berufsausbildungen für Schüler mit besonderen Bedürfnissen an. Dieses Angebot ist einzigartig. Die Ausbildungen können in den Schwerpunkten Informationstechnik, Maschinenbau, Weberei. Korb- und Möbelflechterei, Bürokauffrau/mann oder Köchin/Koch absolviert werden. Die Abschlussprüfungen für die Schüler der Odilien Fachschule sind ident mit denen der herkömmlichen Ausbildungen. Die Direktorin ist stolz auf ihre Schule, an der Schüler aus ganz Österreich angemeldet sind. Das dazugehörige Internat macht das möglich.

Jeder Schüler bringt seine Bedürfnisse mit

„Wenn man an unserer Schule zu arbeiten beginnt, braucht man eine soziale Ader“, schildert sie die Aufgabe ihres Lehrpersonals. Das Finden der „richtigen“ Lehrkräfte sei nämlich die größte Herausforderung in ihrem Job. „In den Klassen sitzen Schüler mit unterschiedlichen Bedürfnissen. In einer Klasse sind manche blind, manche sehbeeinträchtigt. Dann gibt es Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung und Schüler, die hörbeeinträchtigt sind. 14 Kinder und jedes hat seine eigene Geschichte.“ Da müsse man als Lehrer natürlich ein gewisses Feingefühl haben, erklärt die Direktorin.

Warum Schummeln?

Die Atmosphäre an der Schule sei „ganz besonders“. „Es ist so leise“, erzählt sie weiter. Die Schüler kämen alle als Einzelgänger und „wir müssen schauen, dass es ein Miteinander gibt.“ Sie erinnert sich an ihre Anfänge zurück: „Ich habe damals bei einem Rechnungswesen-Test das Klassenzimmer verlassen und war mir sicher, dass die Schüler die Möglichkeit zum Schummeln nutzen.“ Doch dem war nicht so. „Warum sollten wir?“, war die Reaktion der Klasse auf die Verwunderung von Frau Willibald.

Hohe Erfolgsquote

„Über 80 Prozent unserer Schüler finden im Anschluss auch eine Arbeitsstelle“, freut sich die Schulleiterin über den Erfolg ihrer Absolventen. Auch auf der Suche nach einer passenden Arbeitsstelle werden die Schüler von den Lehrern unterstützt. Der Eintritt in die Arbeitswelt ist gleichzeitig eine Eingliederung in das gesellschaftliche Leben. Oft hätten die Betriebe aber Vorurteile, bedauert Willibald. „Dann ist es wichtig, dass wir unterstützen und mit ihnen ins Gespräch kommen.“

„Bei uns geht kein Lehrer ins Burnout“

„Es ist so schön zu sehen, wie sich die Schüler in den drei Jahren bei uns entwickeln.“ Das Vertrauen zwischen dem Lehrpersonal und den Schülern an der Fachschule ist selbst für Außenstehende sichtbar und die Direktorin bestätigt diese Beobachtung: „Es gibt selten Schulen, bei denen die Absolventen weinen, wenn sie die Schule verlassen oder wenn das Lehrpersonal in Pension geht.“ Am Ende des Tages bekomme man von den Schülern viel mehr zurück, ist sich die Direktorin der Fachschule sicher. Ein Burnout der Lehrkräfte gäbe es nie. „Ich würde meinen Job niemals tauschen wollen“, sagt sie. Die Bestimmtheit in ihren Worten lässt keinen Zweifel übrig.

©Odilien Institut Direktorin Prof.Mag. Willibald würde ihren Job niemals tauschen wollen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2024 um 08:49 Uhr aktualisiert