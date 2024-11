Spektakuläre Verfolgungsjagd: Couragierter Zeuge ertappt Diebesbande

Die vier ungarischen Staatsbürger (24, 26, 37, 44) reisten in den frühen Morgenstunden von Ungarn kommend mit einem Auto und einem Kastenwagen in Österreich ein. Zunächst stahlen sie unmittelbar nach dem Grenzübergang in Mogersdorf die Kennzeichen eines Firmenfahrzeuges. Danach drangen sie gegen 2.30 Uhr in den geschlossenen Lagerbereich einer Firma in Feldbach ein, schnitten die Überdachung einer Halle auf und gelangten so in das Innere des Objekts. „Aus der Halle schafften sie einen Rasenmäher-Traktor nach draußen und verluden diesen, sowie ein sich auf dem Gelände befundenes Motorrad, in ihren Kastenwagen. Auch die Kennzeichen eines PKW, welches sich auf dem Firmengelände befand, entwendeten die Täter“, berichtet die Polizei.

Südoststeirer ertappte die Diebesbande

Nachdem das Diebesgut in den Kastenwagen geladen worden war, montierten die Täter die in Mogersdorf gestohlenen Kennzeichen auf ihren Kastenwagen. Danach fuhren sie mit dem Fahrzeug, mitsamt dem Diebesgut, auf einen Schotterparkplatz in der Nähe der Tatörtlichkeit und stellten den Kastenwagen dort ab. Diese Beute dürfte den Tätern nicht gereicht haben, weshalb alle vier dann mit dem PKW weiterfuhren, um die Diebestour fortzusetzen. In der Ortschaft Paurach stießen die Ungarn auf einen Kastenwagen eines 52-jährigen Südoststeirers und montierten die in Feldbach gestohlenen Kennzeichen auf diesem Fahrzeug. Nachdem sie die Kennzeichen montiert hatten, waren die Diebe gerade dabei das Fahrzeug zu entwenden, als der 52-jährige Fahrzeugbesitzer auf den Diebstahl aufmerksam wurde.

Couragierter Zeuge nahm Verfolgung auf

Zwei Täter rannten zurück zu ihrem PKW und flüchteten mit diesem. Die anderen beiden flüchteten zu Fuß in einen Maisacker. Der couragierte Zeuge nahm mit seinem PKW, nachdem er den Polizei-Notruf gewählt hatte, die Verfolgung der Täter auf und bemerkte, wie die beiden zu Fuß geflüchteten Täter in das Fluchtfahrzeug stiegen. Das Täterfahrzeug raste im Anschluss mit enormer Geschwindigkeit auf der LB68 in Richtung Westen davon. Da der 52-Jährige weder sich selbst noch andere Verkehrsteilnehmer gefährden wollte, verlor er die rasenden Täter. Er gab jedoch nicht auf und entdeckte das bei einer Hauseinfahrt parkende Fluchtfahrzeug. Der couragierte Zeuge parkte seinen PKW vor der Hauseinfahrt, damit die Täter mit ihrem Fahrzeug nicht abermals flüchten können. Die Diebesbande rammte das Fahrzeug des 52-Jährigen einige Male und konnte schlussendlich über einen Grünstreifen davonfahren. Danach fuhren sie mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der LB68 Richtung Osten davon.

Festnahme

Eine Polizeistreife wurde auf das Fluchtfahrzeug aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Das Täterfahrzeug krachte bei der Flucht in eine Leitplanke und kam so zum Stillstand. Polizisten der Polizeiinspektion Feldbach nahmen direkt nach dem Unfall drei der vier Verdächtigen fest. Der 24-jährige Tatverdächtige flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Suchaktion nach dem Flüchtigen, mit Polizeihunden und Drohnen, verlief negativ. Die drei festgenommen Verdächtigen wurden, nachdem sie im LKH Feldbach aufgrund des Unfalls behandelt worden waren, in die Justizanstalt Graz Jakomini gebracht.

Zahlreiche Straftaten

Umfangreiche Ermittlungen führten dazu, dass der Diebesbande die Begehung zahlreicher weiterer Straftaten nachgewiesen wurde. Gegen den geflüchteten Täter wurde ein EU-Haftbefehl erwirkt, dadurch konnte er am 11. September 2024 in Ungarn festgenommen und nach Österreich überstellt werden. Der entstandene Gesamtschaden dürfte mehr als 100.000 Euro betragen.

Südoststeirer bei COURAGE-Award 2024 geehrt

Durch seinen couragierten Einsatz hatte der 52-jährige Südoststeirer maßgeblich dazu beigetragen, dass die Diebesbande festgenommen und das Diebesgut an die Opfer ausgefolgt werden konnte. Der 52-Jährige wird am 21. November 2024 beim COURAGE-Award 2024, ausgetragen vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich-Landesclub Steiermark (KSÖ) und der Landespolizeidirektion Steiermark, gemeinsam mit anderen couragierten Personen geehrt.