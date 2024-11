Jetzt fix: Rettungseuro in der Steiermark erhöht

Nach acht Jahren ohne Anpassung wurde am 5. November in der letzten Landtagssitzung des Jahres einstimmig die Erhöhung des Rettungseuros beschlossen. Der Beitrag wird per 1. Januar 2025 pro Einwohner von 9 auf 12 Euro angepasst. Und: Erstmalig wird der Rettungseuro ab 2026 auch automatisch wertangepasst.

Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser wohnte mit einer Abordnung der Beschließung der Erhöhung des Rettungseuros im Landtag bei. Auf dem Bild mit Landtagspräsidentin Manuela Khom.

Von 9 auf 12 Euro pro Steirer

„Es waren harte Verhandlungen in der Sache, aber immer wertschätzend im Gespräch – mit einem guten Ergebnis für das Rote Kreuz und damit alle Steirer:innen“, sagt Siegfried Schrittwieser, Präsident des Roten Kreuzes in der Steiermark. Seit 2016 blieb der Rettungseuro bis dato unangepasst, trotz teils massiver Teuerungen vor allem in den vergangenen Jahren. Per 1. Jänner 2025 wird der gesetzliche Betrag je Einwohner in der Steiermark nun von 9 auf 12 Euro angehoben.

Rettungseuro künftig automatisch angepasst

Erstmalig wird der Rettungseuro künftig automatisch in seinem Wert angepasst. Die erste diesbezügliche Steigerung erfolgt mit Jahresbeginn 2026, dem Verbraucherpreisindex folgend. Präsident Schrittwieser: „Ich freue mich sehr, dass es uns nach langen Jahren des Verhandelns endlich gelungen ist, diese Indexierung zu beschließen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten für die Gemeinden ist das ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für unsere so wichtige Arbeit im Dienst der steirischen Bevölkerung.“