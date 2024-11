19.000 Aufnahmen eingereicht: Kärntner lagerten echte Filmschätze

Veröffentlicht am 6. November 2024, 10:15 / ©Filmarchiv Austria

Von 20. Dezember 2023 bis 31. Oktober 2024 lief der von kärnten.museum in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria und dem Land Kärnten initiierte landesweite Suchaufruf unter dem Motto „Ihre Filme schreiben Geschichte“. „Kärnten privat“ bot die einmalige Möglichkeit, die eigenen Familienfilme digital zu archivieren und kostenfrei auf USB-Sticks übertragen zu lassen und dabei einen wertvollen Beitrag zur langfristigen Erhaltung des Kärntner Amateurfilmerbes zu leisten. In Summe wurden über 19.000 Filme eingereicht.

Einreichungen von 750 Privatpersonen

Wolfgang Muchitsch, Direktor des kärnten.museums, ist hin und weg: „Durch die Großzügigkeit von über 750 Privatpersonen ist es gemeinsam gelungen, tausende unwiederbringliche Quellen zur Zeit- und Kulturgeschichte Kärntens des 20. Jahrhunderts im Zuge des erfolgreichen Projekts ‚Kärnten privat‘ langfristig für künftige Generationen zu sichern.“ Dazu ergänzt Ernst Kieninger, Direktor des Filmarchives Austria: „Damit wird nun ein ganzes filmisches Universum des Kärntner Alltagsleben im 20. Jahrhundert sichtbar und verfügbar!“

Eigene TV-Dokumentation geplant

Die Filme seien von unschätzbarem Wert für Historiker, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). „Die enorme Teilnahme seitens der Kärntnerinnen und Kärntner und das Vorhandensein so umfangreicher filmischer Kärntner Geschichte zeigen auch, wie wichtig unserer Bevölkerung das Erhalten, Bewahren und Weitergeben unserer Geschichte, unserer Kärntner DNA an nachfolgende Generationen ist.“ ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard verrät abschließend: „Für das Jahr 2026 planen wir eine TV-Dokumentation über das Projekt, das viel über die Entwicklung unseres Bundeslandes erzählt.“