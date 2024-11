„Unbelehrbar“: Polizei stoppt Alko-Lenker zweimal in einer Nacht

Am Dienstagabend, dem 5. November 2024, meldete eine Tankstellenmitarbeiterin in Leonding, Bezirk Linz-Land, der Polizei einen schlafenden Mann in einem Auto mit laufendem Motor auf dem Tankstellengelände. Der 35-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land wurde vor Ort von den Beamten geweckt und kontrolliert. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest und fanden alkoholische Getränke in der Mittelkonsole. Ein Alkotest wurde vom Mann verweigert, und da sein Führerschein laut eigenen Angaben in Rumänien ist, konnte dieser nicht eingezogen werden.

„Unbelehrbarer Alkolenker“

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Schlüssel der Fahrzeughalterin übergeben. „Anschließend gab der 35-Jährige gegenüber den Polizisten an, dass er, sobald die Polizei weg sei, das Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen und damit nach Hause fahren werde“, schildert die Landespolizeidirektion Oberösterreich weiter. Nur zehn Minuten später bemerkten die Beamten das Fahrzeug erneut, diesmal auf der Paschinger Straße – der 35-Jährige saß erneut am Steuer und verweigerte abermals den Alkotest. Mehrere Anzeigen gegen den „unbelehrbaren Alkolenker“, wie die Polizei ihn beschreibt, werden nun an die BH Linz-Land weitergeleitet.