Paradeishof in Graz: Asia-Restaurant löst Paradiso ab

Das Paradiso hat im September sein Lokal im Paradeishof geschlossen und ist etwas weiter „nach oben“ gezogen. Die einstigen Räumlichkeiten des Schnellrestaurants sollten nicht lange leer stehen: Anfang November hat dort ein neues Lokal seine Pfoten geöffnet. Der Besitzer ist kein Unbekannter: Didi Chen’s World of Asia ist bereits mit einem Standort in Seiersberg vertreten und auch das MEI SHI, welches in die einstigen Räumlichkeiten der Nordsee in der Herrengasse gezogen ist, wird von Didi Chen geführt.

Paradiso kocht im Gigasport auf

Nun wurde eine weitere Filiale von Didi Chen’s World of Aisa à la carte eröffnet, nämlich im Herzen von Graz. Statt Pizza, Pasta und Co. weht im Paradeishof nun ein frischer Wind – und dieser riecht nach Sushi, Wok und Ramen. Das neue „Paradiso Upstairs“ finden die Grazer seit September im dritten Stock der Gigasport-Filiale beim Kaiser-Franz-Josef-Kai 8. „Besuchen Sie uns jetzt neu im dritten Stock bei Gigasport“, so werden Gäste auf der K&Ö-Website über den Umzug informiert.