Tauerntunnel-Sperre naht: Massive Einschränkungen ab November

„Die umfangreichen Maßnahmen mit einer eingleisigen Sperre durchzuführen, ist aufgrund bautechnischer Bedingungen nicht möglich“, heißt es seitens der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Deshalb ist für die Bauarbeiten eine Gesamtsperre zwischen Mallnitz und Böckstein von November 2024 bis Juli 2025 notwendig. Mehr dazu unter: Vorbereitungen laufen: ÖBB-Tauerntunnel wird monatelang gesperrt.

Schienenersatzverkehr zwischen Salzburg und Kärnten

Mit der Sperre des Tauerntunnels am 18. November 2024 startet ein Schienenersatzverkehr mit Bussen über die A10 ohne Zwischenhalte zwischen Bischofshofen und Spittal an der Drau. Die Busse fahren stündlich in beiden Richtungen und werden im Fall von Staus vor den Tunnelbaustellen der ASFINAG die für den ÖPNV reservierte Spur auf der Autobahn vor der Ausfahrt nach Bischofshofen benutzen. Dies hat sich bereits im vergangenen Jahr bewährt. Die Wintertourismusorte im Gasteinertal bleiben bis Anfang März mit dem Zug von Salzburg aus erreichbar, dann starten dort ebenfalls Modernisierungen und Bahnhofsumbauten. Die Bahnstrecken Spittal-Millstättersee – Lienz und Spittal-Millstättersee – Mallnitz-Obervellach bleiben weiterhin in Betrieb.