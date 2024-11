Schwarzbäuchige Tarantel verbreitet sich rasant in der Steiermark

Seit 2014 konnten 87 Sichtungen der schwarzbäuchigen Tarantel in der Steiermark bestätigt werden.

Seit 2014 konnten 87 Sichtungen der schwarzbäuchigen Tarantel in der Steiermark bestätigt werden.

Veröffentlicht am 6. November 2024, 11:13 / ©Naturschutzbund/Gerd Kupper

Die schwarzbäuchige Tarantel verbreitet sich massiv in der Steiermark. Die Spinne „ist eigentlich eine mediterrane Art, die am liebsten in sonnigen Gebieten auf sandigen und steinigen Böden angetroffen werden kann“, informiert Gernot Neuwirth, Projektleiter des Naturschutzbundes auf Anfrage von 5 Minuten über die Tarantel. Und weiter: „Sie ist ein nachtaktiver Lauerjäger. Ihre maximale Körpergröße (ohne Beine) liegt bei 2,5 Zentimeter.“

Hast du Angst vor Spinnen? Ja! Die soll mir auf keinen Fall zu nahe kommen. Nein – warum denn auch. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Schwarzbäuchige Tarantel für Menschen völlig ungefährlich!

Auch wie die südrussische Tarantel, die sich aktuell in Österreich immer weiter verbreitet (aktuell sind 102 Sichtungen offiziell bestätigt, eine davon stammt aus der Steiermark) ist auch diese Art für Menschen völlig ungefährlich, darf Neuwirth entwarnen. „Maximal eine leichte Rötung ist möglich für den sehr unwahrscheinlichen Fall eines Bisses“, ergänzt der Experte.

Was soll ich tun, wenn ich eine schwarzbäuchige Tarantel sehe? Neuwirth äußert diesbezüglich einen eindringlichen Appell: „Auch hier bitten wir: Tiere in Wohnungen oder Kellern nicht zu töten, sondern in einem Glas z.b. nach draußen zu bringen.“ Es ist wichtig, die Sichtung mit einem Bild zu dokumentieren und auf der Plattform www.naturbeobachtung.at zu melden, damit Experten diese bestätigen können.

Heuer 29 bestätigte Sichtungen der schwarzbäuchigen Tarantel in Österreich

Die Sichtungen der schwarzbäuchigen Tarantel sind „etwas weniger als bei der südrussischen Tarantel“, heißt es von Neuwirth auf Anfrage von 5 Minuten. Dies führt der Experte auf die geringere Präsenz dieser Spinnenart in den Medien zurück. Im Jahr 2024 gab es österreichweit 39 Meldungen der schwarzbäuchigen Tarantel, 37 mit Fotos. 29 Sichtungen konnten einwandfrei bestätigt werden.

©naturbeobachtung.at Die Karte zeigt die Verbreitung der südrussischen und der schwarzbäuchigen Tarantel.

Seit 2014: 87 bestätigte Sichtungen der schwarzbäuchigen Tarantel in der Steiermark

Seit 2014 gingen insgesamt 126 Meldungen ein, 124 mit Fotos. Bei 102 Fällen konnte die Sichtung einwandfrei bestätigt werden. Von den 102 bestätigten Sichtungen stammen jeweils vier aus Kärnten und dem Burgenland und ganze 87 Sichtungen wurden in der Steiermark bestätigt. „Daran sieht man, dass das Hauptverbreitungsgebiet die (Süd)steiermark ist, im Norden rauf bis nach Graz-Umgebung„, betont der Experte und ergänzt: „Interessant ist, dass uns seit heuer auch Meldungen aus Kärnten erreichen, die Art scheint sich westwärts auszubreiten. Besonders interessant eine Meldung aus der Nähe von Villach – unser bisher westlichste Fundpunkt“, so Neuwirth.

Häufig gestellte Fragen zur schwarzbäuchigen Tarantel Wie groß ist die schwarzbäuchige Tarantel? Ihre maximale Körpergröße (ohne Beine) liegt bei 2,5 Zentimeter. Ist die schwarzbäuchige Tarantel gefährlich? Die schwarzbäuchige Tarantel ist für den Menschen völlig ungefährlich. Maximal eine leichte Rötung ist möglich für den sehr unwahrscheinlichen fall eines Bisses. Wo ist die schwarzbäuchige Tarantel am häufigsten anzutreffen? Die Spinne ist eigentlich eine mediterrane Art, die am liebsten in sonnigen Gebieten auf sandigen und steinigen Böden angetroffen werden kann. Wie viele bestätigte Sichtungen der schwarzbäuchigen Tarantel gibt es in Österreich? Seit 2014 konnten 102 Sichtungen bestätigt werden. Wie viele bestätigte Sichtungen der schwarzbäuchigen Tarantel gibt es in der Steiermark? Seit 2014 konnten 87 Sichtungen in der Steiermark bestätigt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2024 um 11:20 Uhr aktualisiert