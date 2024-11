„Geh mit Gott, aber geh“: Jetzt zieht Rapid-Pfarrer Schlussstrich

Veröffentlicht am 6. November 2024, 11:15 / ©Ecker und Partner_Florian Hajek

Der SK Rapid muss sich auf die Suche nach einem neuen Seelsorger machen: Pfarrer Christoph Pelczar, der die Hütteldorfer Spieler acht Jahre lang geistlich betreut hat, legte sein Amt nieder. Auslöser waren Anfeindungen von Rapid-Fans nach der bitteren 1:2-Niederlage im Cup gegen Stripfing/Weiden. Der gebürtige Pole und Obmann des Kooperationsclubs der Austria Wien freute sich im ORF-Interview offen über den Sensationssieg – was ihm einige Rapid-Fans übelnahmen.

Rapid-Pfarrer zieht Schlussstrich

Beim darauffolgenden Spiel gegen Sturm Graz waren Banner mit „Geh mit Gott, aber geh“ zu sehen. „Das war der Moment, in dem ich wusste, ich muss Konsequenzen ziehen“, sagte Pelczar zum ORF. Am Dienstag, dem 5. November, informierte er Sportdirektor Steffen Hofmann über seinen Rücktritt und erklärte, er wolle so „für inneren Frieden sorgen, bei den Rapid-Fans und bei mir selbst“. Künftig möchte sich Pelczar auf seine Aufgaben als Priester und Obmann bei Stripfing konzentrieren.