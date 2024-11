Steirer (31) tot: Auto kracht gegen Betonwand und geht in Flammen auf

Veröffentlicht am 6. November 2024, 11:29 / ©Montage: M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark/Canva

Gegen 4.15 Uhr war ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Wagen auf der B74 in Prarath von Pölfing-Brunn kommend in Fahrtrichtung Gleinstätten unterwegs. „Aus unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve, auf Höhe Straßenkilometer 21,0, rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Massivbetonwand“, berichtete die Polizei.

Autofahrer versuchten Brand zu löschen

Danach geriet das Fahrzeug im Bereich des Motorblockes in Brand. Zwei unbeteiligte Autofahrer bemerkten den Brand, verständigten die Rettungskräfte und versuchten den Brand mittels Handfeuerlöscher zu löschen. Kurz darauf trafen mehrere First Responder des Roten Kreuzes ein. Auch sie versuchten den Brand mittels Handfeuerlöscher zu löschen und bargen den 31-Jährigen aus dem Fahrzeug. Laut Angaben der Ersthelfer dürfte der 31-Jährige nicht angegurtet gewesen sein.

Für den 31-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Alle Wiederbelebungsmaßnahmen von den Ersthelfern sowie den Kräften des Roten Kreuzes verliefen erfolglos. Eine Notärztin konnte nur mehr den Tod des 31-Jährigen feststellen. Die Feuerwehren Prarath, Pistorf und Gleinstätten, im Einsatz mit 45 Kräften, konnten den Brand löschen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2024 um 11:35 Uhr aktualisiert