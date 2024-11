Spritpreise steigen leicht: Hier tankt es sich am günstigsten

Den meisten Autofahrern wird es bestimmt aufgefallen sein: Die Spritpreise in Österreich sind im Oktober leicht angestiegen. Der durchschnittliche Preis für Diesel lag bei 1,513 Euro pro Liter und für Benzin bei 1,501 Euro. Das macht – im Vergleich zum September – ein minimales Plus von knapp 2 Cent bei Diesel und 1,5 Cent bei Benzin. Näheres zu den Spritpreisen im September liest du hier: Günstigster Monat: Tanken in Österreich so billig wie seit Jahren nicht mehr.

So teuer ist Tanken in Österreich

„Trotz der Erhöhungen halten sich die Preise damit aber weiterhin stabil im Bereich von 1,50 Euro“, so der ÖAMTC. Und weiter: „Auch die ersten Novembertage bestätigen diese Tendenz an den heimischen Tankstellen.“ Mit Stand 5. November 2024 kostete Diesel im Österreich-Schnitt 1,528 Euro und Benzin 1,499 Euro. Am günstigsten tankt es sich laut den aktuellen Auswertungen in Oberösterreich mit 1,509 Euro für Diesel und 1,486 für Super. Bei den Benzin-Preisen können auch Kärnten (1,486 Euro) und die Steiermark (1,491 Euro) mithalten. Am teuersten ist es in Tirol mit 1,559 Euro für Diesel und 1,544 für Super. Auch die Bundeshauptstadt Wien bewegt sich mit 1,544 Euro für Diesel und 1,519 für Super im oberen Feld. Die durchschnittlichen Spritpreise in Österreich sind hier einsehbar.

Durchschnittspreise im Bundesländervergleich

Bundesland Diesel Super Burgenland 1,520 1,507 Kärnten 1,521 1,486 Niederösterreich 1,529 1,501 Oberösterreich 1,509 1,486 Salzburg 1,539 1,508 Steiermark 1,514 1,491 Tirol 1,559 1,544 Vorarlberg 1,537 1,529 Wien 1,544 1,519 Österreich 1,528 1,499 Quelle: Medianpreise laut E-Control, Stand: 5. November 2024.

Unsicherheiten am Ölmarkt

Wie sehen die aktuellen Entwicklungen am Ölmarkt aus? Der ÖAMTC erklärt dazu: „Geopolitische Spannungen im Nahen Osten führten zu teilweise sprunghaften Rohöl-Preissteigerungen. Die Auswirkungen auf die Preise an den heimischen Zapfsäulen blieben jedoch gering. Die Nachfrageabschwächung nach Erdöl infolge globaler Konjunktursorgen wirkt weiterhin als preisdämpfender Faktor auf dem Ölmarkt. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten ist die weitere Entwicklung der Spritpreise allerdings schwer abzuschätzen, und die Situation auf dem Weltmarkt könnte sich jederzeit schlagartig ändern.“

Heizöl-Nachfrage immer weniger preisrelevant für Diesel

Eines lässt sich laut ÖAMTC aber schon gut abschätzen: Der Heizölkauf wird in den kommenden Jahren immer weniger Einfluss auf den Dieselpreis haben. Laut WKO-Verbrauchsstatistik sank der Heizölverbrauch in Österreich in den vergangenen zehn Jahren um etwa ein Drittel – von 1,2 Millionen Tonnen im Jahr 2013 auf nur noch 0,8 Millionen Tonnen im Jahr 2023. „Das Argument, der Dieselpreis würde im Herbst und Winter aufgrund der hohen Heizöl-Nachfrage steigen, ist somit immer weniger haltbar. Mit dem Rückgang der Ölheizungen dürfte dieser Trend auch in den kommenden Jahren weiter anhalten“, fasst der ÖAMTC zusammen.