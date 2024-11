Kärntner Verein sammelt warme Kleidung für Menschen auf der Flucht

Die Balkanroute ist jene Fluchtroute, welche Flüchtlinge benutzen, um vom Nahen Osten nach Europa zu gelangen. Laut aktuellen Daten der UNO-Flüchtlingshilfe waren allein 2023 etwa 30.800 Menschen entlang der Balkanroute unterwegs. Der größte Teil kam aus Syrien (43 Prozent), Marokko (14 Prozent) oder Afghanistan (13 Prozent).

Spendenaktion in Kärnten

Berichten zufolge harren viele Schutzsuchende zum Teil unter elendigen Bedingungen aus, wenn ihnen die Weiterwanderung nicht möglich ist. „Die Menschen haben keinen Strom, kein fließendes Wasser und der Hygienezustand ist oftmals erschreckend“, schildert man seitens der Flüchtlingshilfe. Deshalb sammelt die humanitäre Hilfsorganisation „SOS Balkanroute“ auch heuer gemeinsam dem Verein „Kärnten andas“, der Plattform Migration, der Diakonie de la Tour und der Katholische Kirche Sachspenden für diese Menschen. Diese sollen ihnen rund um die Weihnachtsfeiertage gebracht werden.

Übersicht der Spenden-Sammelstellen in Kärnten 11. bis 15. November 2024, täglich von 9.30 bis 12.00 Uhr im Pfarrhof Spittal an der Drau

12. November 2024 von 15.00 bis 18.00 Uhr im Cafe Gl.u.eck in Villach

14. und 15. November von 9.00 bis 13.00 Uhr Diözesanhaus in Klagenfurt

15. November von 15.00 bis 19.00 Uhr in der Pfarre Villach St. Josef

15. und 16. November von 9.00 bis 12.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Veit an der Glan

15. November von 16.00 bis 19.00 Uhr und 16. November von 11.00 bis 18.00 Uhr im Kulturraum VENTIL in Klagenfurt (Kardinalplatz 1)

©Kärnten andas | Von 11. bis 16. November 2024 sammelt SOS Balkanroute wieder warme Kleidung für die frierenden Menschen am Balkan.

Mehrere Sammelstellen in ganz Kärnten

Benötigt werden neben dicker Kleidung, auch dünne Decken, Verbandsmaterial oder Rücksäcke. „Bitte öffnet eure Herzen und durchsucht eure Schränke. Bringt eure Sachspenden zu den Sammelstellen in Klagenfurt, Villach, St. Veit und Spittal an der Drau und ermutigt andere auch mitzumachen“, so Bettina Pirker, Mitbegründerin des Vereins „Kärnten andas“, und weiter: „Jedes Paar Schuhe, jede Jacke, jedes Handy bewegt etwas und schafft für einen Moment wieder die Menschlichkeit, die die Politik all die Jahre bewusst zu unterbinden versucht.“