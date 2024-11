Blutige Attacke bei Therapie-Sitzung: Frau (42) sticht auf Mann ein

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Dienstag, den 5. November 2024, gegen 18.45 Uhr in einer Praxis in der Inneren Stadt. Die Gruppentherapiesitzung war gerade in Gange, als die 42-jährige Deutsche mit zwei Männern auf den 62-jährigen Teilnehmer losging. Sie stach auf seinem Oberkörper ein und fügte ihm schwere Verletzungen zu.

Messer unter Kleidung versteckt

Dem Psychotherapeuten gelang es, mithilfe der anderen Teilnehmer, die Frau festzuhalten und ihr die Messer abzunehmen. Die 42-Jährige wurde festgenommen. Bis die Berufsrettung eintraf, leisteten Polizisten der Polizeiinspektion Goethegasse dem 62-jährigen Opfer Erste Hilfe. „Im Anschluss wurde der Mann notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht“, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien weiter. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Frau die Messer unter ihrer Kleidung versteckt und zur Therapiesitzung mitgenommen. Das Motiv ist bislang unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2024 um 13:10 Uhr aktualisiert