Wirtschaftsflaute: „Bausektor und Industrie trifft es besonders“

Die Betriebsräte von 226 Kärntner Unternehmen haben an der Konjunkturumfrage der Arbeiterkammer Kärnten (AK) teilgenommen. Sie repräsentierten etwa 30 Prozent aller Beschäftigten hierzulande. Joanneum-Studienautor Eric Kirschner fasst zusammen: „Während die Befragten schon im Vorjahr davon überzeugt waren, dass sich die wirtschaftliche Situation verschlechtern würde, haben sich die Einschätzungen für das kommende Jahr noch weiter verdüstert. Vor allem der Bausektor, die Industrie sowie die allgemeine Verunsicherung durch multiple Krisen, gepaart mit einer deutlichen Konsumzurückhaltung der Bevölkerung bremsen die Konjunktur weiter ein.“

In fast allen Branchen werden Neueinstellungen verschoben

Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach verdeutlicht: „Auch bisher optimistische Bereiche wie Informations- und Kommunikationstechnologie und Gastronomie zeigen negative Trends. In fast allen Branchen werden Neueinstellungen verschoben, dennoch bleibt der Fachkräftemangel anhaltend hoch. Die Unternehmen fokussieren sich mehr auf Ersatz- statt auf Neuinvestitionen.“ Vor allem die hohen Energiepreise, die EZB-Zinspolitik und eine überdurchschnittlich hohe Inflation würden die österreichische Wirtschaft belasten. Die Rezession sei jedoch nur teilweise auf internationale Faktoren zurückzuführen. „Anders als andere Länder verpasste Österreich die Chance zur effektiven Inflationsbekämpfung und verteilte stattdessen Geld nach dem Gießkannenprinzip. Diese steuerfinanzierten Hilfen trugen zur hohen Inflation bei, die sich von Energie und Rohstoffen auf alle Güter und Dienstleistungen ausgeweitet hat“, ist Goach überzeugt.

©AK Kärnten / Thomas Hude Pressekonferenz zur Konjunkturumfrage der Arbeiterkammer Kärnten.

Entwicklung der Auftragslage: Erwartungen fast durchwegs negativ

Gravierend negativ gestalten sich die Einschätzungen in der Sachgütererzeugung. Mit 44,6 Prozent überwiegen die negativen Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Auftragslage – in der Unterkategorie „Technologiebereich“ sogar mit 53,8Prozent. Äußerst pessimistisch zeigt sich auch die Wirtschaftsklasse „Handel und Reparatur“ mit einem Überhang von 48,3 Prozent an negativen Erwartungen. Das Bauwesen liegt mit 33,3 Prozent gleichauf mit „Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung und Rückgewinnung“ im negativen Bereich. Auch in der Digitalwirtschaft sowie im Finanz- und Versicherungsbereich herrscht mit minus 30 Prozent düstere Stimmung. „Da nimmt man jene im Tourismus mit minus 20 Prozent fast schon als Lichtblick wahr“, heißt es vonseiten der Arbeiterkammer. Einzig im Bereich „öffentliche Verwaltung, Unterrichtswesen, Gesundheits- und Sozialwesen“ würden sich positive und negative Erwartungen die Waage halten.

Lebenshaltungskosten massiv gestiegen

Seit September 2021 sind zudem die Lebenshaltungskosten massiv gestiegen. Trotz Rückgang der Inflation auf 1,8 Prozent bleiben die Preise hoch, besonders bei Lebensmitteln (plus 43 Prozent seit 2021). Auch belasten überteuerte Mieten, steigende Betriebskosten und hohe Kreditzinsen die Bevölkerung.

Arbeitsmarkt in Kärnten „noch“ robust

Trotz Konjunkturschwäche zeigt sich der Kärntner Arbeitsmarkt mit 224.000 Beschäftigten im Oktober 2024 relativ stabil. Bedingt durch die Konjunktureintrübung nimmt jedoch zeitgleich die Zahl der Arbeitssuchenden um 6,9 Prozent weiter zu. Mehr dazu unter: Jugendarbeitslosigkeit steigt in Kärnten weiter.

Forderungen der Arbeiterkammer Mehr Bundesmittel für die Gemeinden, um den Ausbau der erneuerbaren Energien, die thermische Sanierung von Gebäuden, die Energieeffizienz und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs voranzutreiben.

Verstärkte Förderung des gemeinnützigen Wohnbaus, um leistbaren Wohnraum zu gewährleisten und gleichzeitig die Baukonjunktur zu stützen.

Keine weitere Kürzung der Lohnnebenkosten zu Lasten der Arbeitnehmende.

Ein personell und finanziell top-ausgestattetes AMS, um allen Arbeitssuchenden rasche Vermittlung zu gewährleisten. Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen des AMS sind mit dem Land Kärnten weiterzuführen, zu erweitern und budgetär abzusichern.

Eine umfassende „Qualifizierungsoffensive“ mit Schwerpunkt Digitalisierung und Green Jobs ist umzusetzen, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und Arbeitslose fit für den Arbeitsmarkt zu machen.

Hebung der Frauenerwerbsquote durch eine flächendeckende Kinderbetreuung und Pflegeinfrastruktur, sowie den Ausbau von Ganztagesschulen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen.

Betriebe, die nicht selbst Lehrlinge aus- und weiterbilden (können), haben sich an einem „Weiterbildungsfonds“ zu beteiligen.

Anpassung der regionalen und überörtlichen Raumplanung an die Potenziale der Koralmbahn.

Forcierung von überregionalen, interkommunalen Projekten, wie Forschungseinrichtungen, Logistik-, Gewerbe und Industrieparks.