Dealer bei Marihuana-Übergabe festgenommen: 61 Kilo sichergestellt

Bei der Durchsuchung in Wien wurden 60 Kilogramm Marihuana und fast 30.000 Euro sichergestellt.

Veröffentlicht am 6. November 2024, 12:41 / ©LPD Wien

Den Ermittlern der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien ist es gelungen, einen mutmaßlichen Drogendealer, einen 55-jährigen Serben, und seinen 30-jährigen „Abnehmer“ aus Österreich am 12. Oktober 2024 um 19.45 Uhr in Wien-Brigittenau auf frischer Tat festzunehmen. Zuvor fand eine Übergabe von rund 1 Kilogramm Marihuana statt. „Beim 30-Jährigen wurden weiters 4 Gramm Kokain sichergestellt“, fügt die Polizei hinzu.

60 Kilogramm Marihuana und fast 30.000 Euro sichergestellt

Es folgte eine Durchsuchung in der Wohnung des mutmaßlichen Dealers. Rund 60 Kilogramm Marihuana und Bargeld in Höhe von 28.460 Euro wurden sichergestellt. „In der Vernehmung zeigte sich der 55-Jährige zum Verkauf von Suchtmitteln geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht“, heißt es.

