Gegen Rasissismus: Graz präsentierte in Heidelberg Projekt „Action“

Die Veranstaltung war ein wichtiger Treffpunkt für Vertreter europäischer Städte und internationaler Organisationen, um über den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung zu diskutieren. Gemeinsam mit dem European Training and Research Human Rights and Democracy (ETC Graz) stellte die Stadt Graz als Projektkoordinatorin die Ergebnisse ihrer aktuellen Arbeit im Städteprojekt „Action“ vor.

Zahlreiche Teilnehmer aus ganz Europa

Über 290 Teilnehmer, darunter 60 Vertreter europäischer Städte sowie zahlreiche internationale Organisationen und zivilgesellschaftliche Partner, nahmen an der ECCAR-Veranstaltung teil. Alexandra Stocker, die im Auftrag von Bürgermeisterin Elke Kahr sprach, überbrachte Grüße der Stadt Graz und berichtete über die Menschenrechtsarbeit in der Stadt an der Mur. Diese Vielfalt an Stimmen und Perspektiven unterstreicht die Dringlichkeit und Relevanz der Themen, die bei der Generalversammlung behandelt wurden.

Das Projekt „Action“

Das von der EU finanzierte Projekt „Action“ hat das Ziel, Städte dazu zu motivieren, Aktionsprogramme gegen Rassismus zu entwickeln oder bestehende Programme zu überarbeiten. Dieses Vorhaben steht im Einklang mit dem EU-Aktionsprogramm zur Bekämpfung von Rassismus 2020-2025 sowie dem Bestreben der österreichischen Bundesregierung, einen Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus zu erarbeiten. Im Rahmen des Projekts beriet das ETC Graz etwa zwei Dutzend Städte und erarbeitete gemeinsam mit diesen neue Strategien. Besonders hervorzuheben ist die Überarbeitung des Grazer Aktionsprogramms, das demnächst dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Darüber hinaus wurde ein neues Kapitel des „Toolkit for Equality“ entwickelt, welches Städten als praktische Orientierung für die Erstellung von Aktionsplänen dient.

Arbeitsgruppe zur Erhebung von Gleichstellungsdaten

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Generalversammlung war die Einführung einer neuen Arbeitsgruppe zur Erhebung von Gleichstellungsdaten. Im Rahmen dieser Initiative veröffentlichte ECCAR das erste Kapitel seines Toolkits. Dieses Kapitel zeigt auf, wie lokale Behörden Gleichstellungsdaten in ihrem Wirkungsbereich erfassen können. Die Publikation basiert auf den Erfahrungen verschiedener Städte und des ETC Graz und bietet vor allem kleinen und mittelgroßen Städten eine praxisnahe Anleitung zur Datenerhebung. Dieser Ansatz ist entscheidend, um fundierte Entscheidungen treffen und gezielte Maßnahmen gegen Rassismus und Diskriminierung entwickeln zu können.

Was ist die ECCAR?

Die ECCAR wurde 2004 auf Initiative der UNESCO gegründet und ist ein Netzwerk von Städten, die sich aktiv dem Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung widmen. Heute zählt das Städtenetzwerk fast 200 Mitgliedsstädte aus ganz Europa. Graz gehört zu den Gründungsmitgliedern der Koalition und hat seit Beginn im Lenkungsausschuss maßgeblich zur Entwicklung der ECCAR beigetragen. Durch die Kooperation haben die Städte die Möglichkeit, bewährte Verfahren auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und sich für die Umsetzung internationaler sowie nationaler Rechtsinstrumente auf lokaler Ebene einzusetzen.