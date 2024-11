Fasching: Kärntner Landesprinzenpaar wird am Montag präsentiert

„LEI-BLAU“! Die Faschingsgilde Bad St. Leonhard stellt 2025 das Kärntner Landesprinzenpaar. Um wen es sich handelt, wird pünktlich zum Start in die heurige Saison verraten. Prinz und Prinzessin finden sich am kommenden Montag, dem 11. November 2024, zur offiziellen Präsentation im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt ein. „Wir freuen uns auf eine ganz besondere Saison, die wir mit allen Faschingsbegeisterten feiern wollen – egal ob groß oder klein, jung oder alt, Mann oder Frau“, so der designierte Prinz, der seit Jahren den Fasching aktiv mitorganisiert.

BÖF-Präsident: „Genau die Richtigen!“

Auch seine Prinzessin ist seit vielen Jahren Mitglied der Faschingsgilde Bad St. Leonhard und mit viel Begeisterung dabei. „Die Zwei sind genau die Richtigen für uns, ihre Herzen schlagen im Takt des Landes und das spürt man“, betont Bruno Arendt, Präsident des Bundes Österreichischer Faschingsgilden (BÖF). Er freut sich bereits auf die anstehende Saison, die von 54 Kärntner Gilden mit über 230 Veranstaltungen mitgestaltet werden wird. Mit von der Partie ist auch Dieter Dohr. Seit Jahrzehnten Teil der Gilde und beruflich Bürgermeister der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard. Er wird am 11. November die Urkunde von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) entgegennehmen, die bestätigt, dass sich Bad. St. Leonhard heuer „Kärntner Faschings-Landeshauptstadt“ nennen darf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2024 um 14:24 Uhr aktualisiert