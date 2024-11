1.000 Euro mehr monatlich für Vollzeit-Ärzte

Ab Januar 2025 fließen jährlich 64 Millionen Euro in höhere Gehälter und Co.

Aktuell arbeiten 4.045 Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken in Niederösterreich. Sie alle erwartet ein nettes „Zuckerl“. Im Zuge der Verhandlungen für das neue Gehaltsmodell für Spitalsärzte in Niederösterreich konnte am Dienstag, dem 5. November, eine Einigung erzielt werden. Ab 1. Jänner 2025 steigen die Ärztegehälter.

64 Millionen Euro mehr im Jahr

„Wir investieren jährlich 64 Millionen Euro in das Gehaltsmodell in den NÖ Landes- und Universitätskliniken und verbessern so die Arbeitsbedingungen für unsere Ärztinnen und Ärzte. Mit diesem neuen Gehaltsmodell ist uns ein großer Wurf gelungen, weil wir die höheren Gehälter mit Anreizen versehen, um besser auf die aktuellen Herausforderungen reagieren zu können: Wir wollen mehr Ärztinnen und Ärzte in Vollzeitverhältnisse bringen. Wir wollen, dass sich der Einsatz unserer Ärztinnen und Ärzte vor allem in den Nachtdiensten wieder mehr lohnt“, so die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Details zum neuen Gehaltsmodell in Höhe von 64 Millionen Euro Verfügbarkeitsprämie in Höhe von 25 Millionen Euro: Jeder Arzt und jede Ärztin, die in einem Vollzeit-Angestelltenverhältnis stehen, bekommen pro Monat 1.000 Euro mehr ausbezahlt. All jene, die gesetzlich in einer Teilzeitbeschäftigung arbeiten, erhalten anteilig Anspruch auf die Prämie. Ziel ist es, die Verfügbarkeit der Ärztinnen und Ärzte und die Attraktivität einer Vollzeitanstellung zu erhöhen.

Zusätzliche Erschwerniszulage für geleistete Nachtdienste in Höhe von 35,3 Millionen Euro: Alle Ärztinnen und Ärzte, die Nachtdienste leisten, erhalten zusätzlich zur bestehenden Erschwerniszulage (bleibt erhalten) eine weitere Zulage um 200 Euro pro Nachtdienst.

Karrieremodell für die Ärzteschaft in Höhe von 3,5 Millionen Euro: Mit dem neuen Gehaltsmodell wird auch ein neues Karrieremodell einhergehen und damit weitere Stufen auf der Karriereleiter geschaffen. Die Karriere in den NÖ Kliniken wird damit flexibler, und Verantwortung innerhalb der Teams zu übernehmen, soll sich auch lohnen. Von „Funktionsoberärzt:innen" sollen bis hin zu „Geschäftsführenden Oberärzt:innen" neue Führungspositionen geschaffen werden, die dann dementsprechend entlohnt werden.

Rechenbeispiel (ohne Berücksichtigung des Karrieremodells) Bei einer Vollzeitanstellung und bspw. vier Nachtdiensten im Monat werden Ärzte pro Monat um 1.800 Euro mehr erhalten. Junge Fachärzte ohne Berufserfahrung bekommen dann bspw. statt bisher 7.419,10 Euro im neuen Gehaltsmodell 9.219,10 Euro. Als Facharzt mit sechs Jahren Berufserfahrung setzt sich die Rechnung wie folgt auf: Bisher 8.120 Euro im neuen Gehaltsmodell 9.920 Euro.

