Von LKW erfasst: Pensionistin (77) verstorben

Die Verletzungen, die die 77-jährige Fußgängerin erlitten hatte, waren lebensgefährlich. Noch an der Unfallstelle wurde sie notfallmedizinisch versorgt und anschließend in einen Schockraum gebracht. Mehr dazu in: Von LKW erfasst: Frau (77) schwebt in Lebensgefahr. Wie nun der „ORF“ berichtet, erlag die Pensionistin letztlich ihren Verletzungen. Der LKW-Lenker (29) wurde angezeigt. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2024 um 14:23 Uhr aktualisiert