795 Euro zurück: Junge Steirerin ließ sich nicht „über den Tisch ziehen“

„Ein minderjähriger Lehrling bat uns um Unterstützung bei der korrekten Auflösung ihres Lehrverhältnisses. Außerdem wollte die junge Frau auch ihre Lohnabrechnungen kontrollieren lassen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie für insgesamt 14 Feiertage kein Entgelt bezahlt wurde“, berichtet die AK in einem Facebook-Posting.

Arbeiterkammer klärt auf

Dieses aber würde ihr rechtmäßig zustehend wie die Arbeiterkammer betont. Wer nämlich an einem Feiertag arbeitet, erhält zusätzlich zum Monatsentgelt für jede am Feiertag geleistete Stunde eine Abgeltung in der Höhe des normalen Stundensatzes, das sogenannte Feiertagsarbeitsentgelt. Der Betrieb zeigt sich letztlich „einsichtig“ und bezahlte die offenen 795 Euro an die Steirerin.