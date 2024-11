Fast eine Million Aufrufe: Chefcoach Peter Pacult landet viralen Hit

Was haben eine Tradition, ein Fußballverein und ein Chefcoach gemeinsam? Diese Kombination brachte einen viralen Hit. Denn das Video um und mit Peter Pacult hat mittlerweile schon fast eine Million Aufrufe auf Instagram.

Tradition bringt fast eine Million Aufrufe

In Waidmannsdorf gibt es eine Tradition, bei der Geburtstagskinder aus dem Trainerstab und dem Profikader durch einen „Tunnel“ gehen müssen. Dabei stellen sich die Spieler in zwei Reihen gegenüber auf und verabreichen mehr oder weniger sanfte Schläge auf den Rücken des Feiernden. Anfang letzter Woche war Peter Pacult an der Reihe – und der Cheftrainer der Austria Klagenfurt sorgte mit diesem Ritual für einen viralen Erfolg: Das Video hat auf dem Instagram-Account der Violetten fast eine Million Aufrufe.

„Peter Pacult ist einfach ein Original“

„Peter Pacult ist einfach ein Original, der im Verlauf seiner Karriere immer polarisiert hat und in Kärnten in den zurückliegenden Jahren durch seinen Erfolg, aber auch seine ganz eigene Art zu einer Kultfigur geworden ist. Dass unser Trainer an seinem 65. Geburtstag auch noch die Sozialen Netzwerke erobert, hätte er sich wohl selbst im Traum nicht vorstellen können. Da nutzt er ja nur WhatsApp“, stellt Geschäftsführer Peer Jaekel in einem Posting fest.