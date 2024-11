„Zukunftswald“: LKH Graz II erhält Umweltpreis

Veröffentlicht am 6. November 2024, 16:05 / ©LKHGraz2

Am 23. Oktober 2024 wurde das LKH Graz II erneut für sein beispielhaftes Engagement im Klimaschutz geehrt. Im Rahmen der Verleihung des Best-Practice-Awards „Klimafreundliche Gesundheits-einrichtungen“ erhielt das Krankenhaus die Auszeichnung in der Kategorie „Grünräume“. Bundesminister Johannes Rauch würdigte das innovative Projekt des LKH Graz II, das sich auf die Entsiegelung von Flächen und die Renaturierung urbaner Areale konzentriert.

©MonikaFellner Award02 Vertreter:innen des LKH Graz II und Bundesminister Johannes Rauch bei der Preisverleihung am 23. Oktober 2024 ©MonikaFellner Award02 Am 23. Oktober 2024 wurde das LKH Graz II erneut für sein beispielhaftes Engagement im Klimaschutz geehrt.

Versiegelte Flächen in Natur umwandeln

Ziel des Projekts ist es, versiegelte Flächen in eine naturnahe Wald- und Wiesenlandschaft umzuwandeln. Auf dem Gelände des LKH Graz II entstand ein rund 3.000 m² großer „Zukunftswald“ aus hitzeresistenten Baumarten. Zusätzlich wurden Nistkästen und Wildsträucherhecken angelegt, um Lebensraum für Vögel und Kleinsäuger zu schaffen. Die naturnahen Flächen dienen nicht nur dem Klimaschutz, sondern auch der Förderung der psychischen Gesundheit von Patienten.

Schritt in Richtung umweltfreundliche Zukunft

„Die Abteilungen am Standort Süd des LKH Graz II sind in eine idyllische Parklandschaft eingebettet. Das ist ein Erbe, das wir erhalten. Unser Grünraum-Projekt ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren und lebenswerteren Zukunft. Wir schaffen für die nächste Generation nicht nur einen Ort der Erholung und Regeneration, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Durch die Renaturierung können wir CO²-Emissionen reduzieren und zur Verbesserung des städtischen Mikroklimas beitragen. Gleichzeitig bietet der Grünraum für unsere Patient:innen und Mitarbeiter:innen einen Ort der Ruhe und Heilung“, zeigt sich Betriebsdirektor Bernhard Haas über die Anerkennung sichtlich erfreut.

Klimaschutz trifft auf Gesundheitsförderung

Der „Zukunftswald“ des LKH Graz II steht beispielhaft für die Verbindung von Klimaschutz und Gesundheitsförderung. Die Schaffung von neuem Grünraum, der als Lebensraum für Insekten und Kleintiere genutzt werden kann, trägt nicht nur zur Biodiversität bei, sondern auch zur nachhaltigen Entwicklung des Krankenhausareals.